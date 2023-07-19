Beats Studio Pro 头戴式无线耳机发布：支持个性化空间音频和动态头部追踪，售价 2899 元

IT之家 7 月 19 日消息，苹果旗下的 Beats 品牌今日发布了新款旗舰耳机 ——Beats Studio Pro。这是自 2017 年以来，Beats 推出的第一款全新的旗舰耳机。这款耳机的外观与上一代的 Studio 3s 基本相同，但在音质、降噪、舒适度等方面都有显著的提升。新耳机还是苹果旗下第一款支持无损 USB-C 音频播放的耳机，并且兼顾了 iPhone 和 Android 用户的软件体验。

耳机整体设计由 A-COLD-WALL 创始人 Samuel Ross 操刀，外观延续极简风格并且耳机可折叠收纳。

Beats 对 Studio Pro 的声学结构进行了全面改造，采用了新的 40 毫米驱动单元，可有效提高清晰度，即使在大音量下也能做到超低失真。相比 Beats Studio3，性能最高提升 80%，可提供更高的音频保真度。集成数字处理器可优化最终频率响应，实现强劲均衡的音效，播放各种内容时都能呈现微妙细节。

Beats Studio Pro 的主动降噪系统也得到了升级，增加了更好的麦克风阵列，并且增加了通透模式。外部耳垫也经过了重新设计，采用记忆海绵和无缝皮革。

Beats Studio Pro 支持有线播放，可以通过随附的 3.5 毫米耳机线连接。新耳机还是苹果旗下第一款支持无损音频通过 USB-C 连接播放的耳机。当通过有线 USB-C 连接听音乐时，Beats 提供了不同用途的声音配置文件，比如音乐、电影和语音通话 / 播客。新耳机电池续航最长可达 40 小时（关闭主动降噪时）。

Beats Studio Pro 还试图在 iOS 和 Android 两大生态系统之间找到平衡点。其在两个操作系统上都支持一些原生功能，无论是哪个系统都可以一键配对、在登录的设备之间同步、以及找到遗失的耳机。尽管该耳机使用的是自己专有的芯片，而不是苹果的芯片，但 Studio Pro 也支持动态头部跟踪和个性化空间音频，这两项功能之前都是 AirPods 系列独有的。

Beats Studio Pro 售价 2899 元，将于 8 月 10 日起发售。IT之家已经拿到这款耳机并对其进行了上手体验，详情可查看此文：《【IT之家评测室】Beats Studio Pro 无线头戴耳机体验：加入空间音频，续航长重量轻》

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