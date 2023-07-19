【IT之家评测室】Beats Studio Pro 无线头戴耳机体验：加入空间音频，续航长重量轻

7 月 19 日，Beats 推出了全新的 Beats Studio Pro 无线头戴式耳机，定位旗舰层级。这是 Beats 自 2019 年的 Beats Studio3 Wireless 后推出的第一款头戴无线耳机。

目前，IT之家已经拿到了这款海军蓝配色的 Beats Studio Pro，它的体验到底怎么样，现在大家就随小编一同体验一番吧。

一、外观设计

作为一款定位旗舰级的耳机，Beats Studio Pro 的包装就很有亮点，灰白色的 PVC 纸板包装盒看起来有种工业风，盒子的整体造型类似工具箱。包装盒表面包裹一圈印有产品信息文字和图案的半透明塑料纸，看起来有一种粗犷大气的感觉。

打开包装后，耳机和配件被放在一个黑色的编织的收纳包中，收纳包整体品质是比较精细的。

不过这个收纳包的拉链只能打开一半，平时使用稍微有些不方便，特别是取、放数据线和 3.5mm 连接线的时候。

再看耳机本体，海军蓝是一种比较深的蓝色，视觉上低调又耐看。但是在顶部内侧的头垫则是稍微亮一点的钴蓝色，让整体看起来不会显得单调。

耳机左右腔体的外侧都有银色的 Beats Logo，其中右侧的 Logo 集成了操控按钮，下方则是 3.5mm 有线播放接口。

左侧腔体上有电源接口和指示灯，以及一个 USB Type-C 端口。

Beats Studio Pro 耳垫采用柔顺记忆泡棉，表面包裹着一圈细腻的皮革，内侧则是编织细密的软绵。

这款耳机也可以调节头戴大小，两侧的调节卡扣都是拉丝金属材质，让耳机整体的品质感更上一层楼。

这款 Beats Studio Pro 耳机的重量为 260g，相比 AirPods Max 无疑是轻很多，戴起来不会觉得重，加上耳罩的泡棉确实比较柔软，佩戴舒适感还是有保障的。

配件方面，Beats Studio Pro 随机附赠了一条 3.5mm 耳机连接线、一条双 USB Type-C 充电线，还有 Apple Music 一个月的免费体验卡，以及品牌贴纸、说明卡等。

总体来说，Beats Studio Pro 在外观设计上和之前的 Beats 头戴耳机一脉相承，保持了相对统一的设计语言，极简小巧，同时做工精细，是苹果应有的水平。

二、音质聆听体验

1、基础音质体验

Beats Studio Pro 在声学配置上采用完全定制的 40 毫米主动驱动单元，振膜采用双层设计，同时驱动单元还采用了精确的微通风阵列和精细的声学网片，可优化气流，并有效降低失真。

结合先进的数字处理，该声学架构可提供音调均衡的音频，总谐波失真低于 0.02%，即使在音量较高的情况下也是如此。

在体验 Beats Studio Pro 的音质表现时，IT之家先是关闭了空间音频的功能，感受耳机原本的音质效果。

首先听的是经典的《渡口》，Beats Studio Pro 最直接的感受是声音的层次感非常清晰，开头的鼓点、然后是吉他，人声，每一条声轨都层次分明，包括鼓声中清脆的小鼓仿佛在耳边，厚重的大鼓好像是从较远的地方传来，还有吉他声也犹如在耳，整个声音饱满而不失细节。

另外 Beats Studio Pro 对蔡琴老师的中高音还原得也比较清晰、甜美，听起来很细腻。

接着是《加州旅馆》现场版，Beats Studio Pro 对这首歌的演绎也是足以让人满意的，从开始人群的欢呼、掌声，就表现出了不错的空间感，声场开阔，然后吉他声徐徐响起，再度伴随人群欢呼，特别是鼓声和沙锤一起渐入的时，沙锤的沙沙声感觉离耳朵很近，而鼓点声分别分布在正前方和左右两侧，两者有节奏地你一下我一下，确实有一种身临其境的感觉。

然后IT之家又试听了 Meav 的《One I Love》，这首歌主要是听人声的细节，Beats Studio Pro 的表现也很出色，女声歌唱间气息吹拂过话筒的细节，甚至换气时轻咽唾液的小细节声音都能清楚听到，可见 Beats Studio Pro 的声音解析力确实是比较强的。

这首歌有些旋律的音高还是比较高的，Beats Studio Pro 对高音的呈现倒不会让人觉得刺耳，相反和前面的《渡口》类似，是比较圆润、甜美的。

2、个性化空间音频

相比四年前的 Beats Studio3，Beats Studio Pro 最大也最理所当然的升级，自然就是加入了对空间音频的完全支持，可以播放以杜比全景声 (Dolby Atmos) 渲染的曲目，从而带来沉浸式的 360 度环绕声体验。

这款耳机内置 IMU (惯性测量单元)，它由陀螺仪和加速感应器组成，用于在苹果的平台上实现动态头部追踪功能。有了这些传感器的加持，耳机可随头部转动及时调整，重新定位设备声音，营造出一种 64 个扬声器环绕四周的听感。

同时 Beats Studio Pro 还支持个性化空间音频，让你可以使用 iPhone 扫描耳朵，创建仅适用于你的独特空间音频个人轮廓信息，针对个人耳朵解剖结构提升聆听体验。

实际体验时，IT之家开启了空间音频头部跟踪的功能，然后在 Apple Music 空间音频专区里听了一首 Mile Davis 的 Freddie Freeloader，这是一首爵士乐，其中的钢琴、萨克斯管、爵士鼓、贝斯等乐器各有位置，而且清晰分明，相对容易体会到空间感。

使用 Beats Studio Pro 聆听时，当头部正对前方时，你能明显感觉出来，轻轻的爵士鼓声是在自己正前方较远处，萨克斯管在自己前方比较近的地方，钢琴在左前方，空间的感觉很明显，而当头部转向左侧时，会觉得那些乐器好像还在原来那个位置，声音是从右耳朵传进来的。当你的头部转向右侧，又会觉得声音是从左耳朵的方向过来的，这跟现场的聆听感受是比较一致的，自然也就是空间音频的魔力。

当然，你也可以选择空间音频的“固定”模式，这个模式下，声音的方向感不会根据头部的转动而变化，营造的是一个始终固定的立体音频空间。还是听 Mile Davis 的《Freddie Freeloader》，最明显的是爵士鼓的声音，当关闭空间音频时，你会觉得爵士鼓的声音就是从左右的耳机里传出来的，但是打开“固定”空间音频，你立刻就会觉得，爵士鼓在自己的正前方，这才是正确的位置，这种听感的差别非常明显。

除了听音乐，使用 Beats Studio Pro 的空间音频还可以看电影。小编以在腾讯视频看《邪不压正》为例，开启视频中的“杜比全景声”功能后，首先是声音的空间感确实很强，以电影前面男主初回北京城那段为例，火车的轰鸣声，说话声能够清晰地分辨出说话的方位，还有开着汽车跑在城里，汽车行驶的方向也能通过声音感觉出来，然后就是老北京城的人力车“叮铃铃”的声音、叫卖声等等，声场很开阔，和画面宽敞的京城街道彼此映衬。

如果你开启头部追踪的功能，那么当你头部发生转动时，电影的声音来源也会随之变化，就是会让你觉得电影中人物就是固定站在你身边某个方向说话的，你的位置改变，但是他们还是在原地说话。

而当你把播放设备移了位置，也就相当于演员表演的位置也改变了，这时你在耳机里听到的声音的来源方向也会随之变化，感觉很奇妙。不过这个变化的过程存在一些延迟，稍微有些美中不足。

三、降噪和其他使用体验

这次的 Beats Studio Pro 也提供了主动降噪的功能，可以通过全面的解决方案降低外部噪音。其朝外的前馈麦克风会持续测量环境噪声，以创建定制的抗噪声滤波器来消除噪声。朝内的反馈麦克风有助于进一步消除由于贴合不佳或耳罩密封漏音而渗入耳罩的噪音。

使用时，可以选择降噪或通透模式。开启降噪模式时，效果还是比较明显的，小编测试时，办公桌旁边有一台电风扇，降噪打开后，原来“呼呼”的有些嘈杂的风声只能听到“嗡嗡”的声音了，噪声被砍去一大半，打字时敲击机械键盘的声音也小了很多。而且由于是头戴式的，降噪打开后，耳朵听感要比很多入耳式柔和很多，不会像很多耳机降噪打开后有一种耳朵被塞住的堵塞感。

而打开通透模式后，可让环境声音参与混音，回归自然聆听体验。这样当你走在马路上听音乐，同时又想留意周围的环境，以保障自身安全，就可以开启通透模式。

不过，目前 Beats Studio Pro 尚不支持 iOS17 的自适应降噪模式，不知道后续 Beats 方面是否会通过 OTA 升级予以支持，大家可以期待一波。

说到降噪，还有一点不能忽视，就是通话降噪。Beats Studio Pro 采用了高信噪比 (SNR) 的新一代波束成形 MEMS 麦克风和经过微调的机器学习算法。该软件解决方案已经过 7000 多个小时的真实世界环境训练，有助于在各种情况下可靠地捕获语音。

测试时，小编 Beats Studio Pro 和朋友通话，并在周围模拟一些车水马龙街道的白噪音（声音拉满），然后将对方听到的通话过程录下来：

可以听到，Beats Studio Pro 将周围嘈杂的人群噪音降到了很低的程度，只能隐约听到，汽车尖锐的鸣笛声也被压了很多，降噪的效果还是很不错的。

在其他使用方面，Beats Studio Pro 首次配备支持上行链路和下行链路连接的 USB-C 音频。这让你能够在耳机充电时收听或接听电话，因为很多耳机在充电期间是无法使用的，Beats Studio Pro 则不受此影响。

将 Beats Studio Pro 通过 USB-C 数据线与 iPad 相连，关闭蓝牙连接，此时 Beats Studio Pro 也可以当有线耳机使用。得益于高品质数模转换器，此时 Beats Studio Pro 还能够以 24bit / 48 kHz 的采样率播放高分辨率和无损音频格式，音质也是有保障的。不过这时候不能使用主动降噪和通透模式。

不过，Beats Studio Pro 配备了 3.5 毫米输入和连接线。通过 3.5 毫米插孔进行连接时，可以使用主动降噪和通透模式。

此外，续航方面，Beats Studio Pro 可实现 40 小时左右的总续航时间，根据小编日常使用时的感受，中高强度使用的情况下，偶尔开启主动降噪或通透模式，差不多能做到 5 天左右一充。

而且 Beats Studio Pro 还支持 Fast Fuel 闪充技术，充电 10 分钟就能额外获得 4 小时左右的使用时长。总之，在充电和续航这方面，Beats Studio Pro 不用担心。

还有，这次 Beats Studio Pro 与安卓设备的兼容性更强了，通过《Beats》App，即可将耳机与手机快速配对，在 App 中可以快速切换主动降噪的模式，还有定位 Beats 耳机等功能，但是不能使用空间音频。

四、结语

同样作为头戴式耳机，如果说 AirPds Max 是完全的“苹果生态”产品，Beats Studio Pro 在此基础上无疑要更加开放，使用时你能明显感觉到它面向的是更广泛的消费人群，比如 Beats Studio Pro 对安卓更好的支持就能体现，而且没有采用苹果自研的芯片，而是 Beats 自己定制的芯片平台。因此，即便你并非苹果生态用户，也可以将 Beats Studio Pro 作为你选购头戴式耳机的重要选项之一。

再回到 Beats Studio Pro 产品本身上，这是一款在音质、体验等各方面都比较均衡的高端头戴耳机，对于 Beats Studio3 老用户来说，更进一步的音质和空间音频的加入，显然是很吸引人的，还有长续航、重量轻的优势，如果你一直在期待 Beats 的新头戴耳机，那么这款相信不会让你失望。

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