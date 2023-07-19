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华硕新款灵耀笔记本曝光：搭载酷睿 Ultra 处理器，6+8+2 核心

2023/7/19 22:55:27 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 19 日消息，爆料人“momomo_us”今日找到了华硕新一代 Zenbook UX3405MA 笔记本的信息，其搭载了英特尔全新的酷睿 Ultra 处理器。

这款处理器拥有 22 线程，预计为酷睿 Ultra 移动处理器中的 6+8+2 型号，即 6P 核 + 8E 核 + 2 低功耗 E 核，24MB 三级缓存。

据此前报道，这款酷睿 Ultra 移动处理器还将配备全新的 8Xe（128EU）核显，频率可达 2.2GHz。该系列处理器预计将在今年底或明年初推出。

华硕当前最新的 13代酷睿 Zenbook 14X 笔记本型号为 UX3404，今日曝光的 UX3405MA 将是这款笔记本的迭代款。

IT之家汇总酷睿 Ultra 1 代处理器爆料型号如下：

  • 7W 处理器为 1 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

  • 9W 处理器为 2 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

  • 15W 处理器为 4 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

  • 28W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

  • 45W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

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关键词：华硕笔记本酷睿Ultra

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