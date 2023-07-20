特斯拉 Q2 营收 249 亿美元，马斯克对 FSD 许可持开放态度

IT之家 7 月 20 日消息，特斯拉今日公布了第二季度财报，第二季度营收为 249 亿美元（IT之家备注：当前约 1787.82 亿元人民币），市场预期为 245.1 亿美元。

特斯拉 CEO 马斯克称，由于工厂升级，第三季度产量将略有下降。他还表示，如果宏观环境不能保持稳定将不得不降低汽车价格。受此消息影响，特斯拉美股盘后跌幅一度来到 4.3%。

特斯拉二季度调整后每股收益为 0.91 美元，市场预期 0.81 美元；二季度自由现金流 10.1 亿美元，市场预期 21.8 亿美元；二季度毛利率 18.2％，市场预期 18.8％。

财报显示，该公司盈利能力萎缩，连续多月的减价行动正在压缩该公司领先业内的利润率。此外，特斯拉预测全年汽车产量可达 180 万辆，而市场预期为 190 万。

目前，特斯拉仍然是美国最大的电动汽车生产商，第二季度生产了 479700 辆汽车，交付了 466140 辆汽车，同比增长约 87%，创下了新的内部记录。马斯克指出，Model Y 在第一季度成为“所有类型中最畅销的车辆…… 超越了卡罗拉等车型”。

此外，特斯拉在财报中表示，上海工厂几近以满负荷运行，所以未来数月不会有实质性的增长。此外，特斯拉依旧选择不公布汽车毛利率。他还建议像巴菲特价值投资那样持有特斯拉。

我对特斯拉的长期价值有着“非常高的信心”。我认为，公司价值有望达到（现有规模的）五倍、甚至 10 倍。（投资建议）现在买（特斯拉股票），涨了再卖。就像巴菲特那样。我强烈认为，特斯拉拥有长期投资的价值，如果市场恐慌，就买（特斯拉股票）。

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他还透露，特斯拉将增加在人工智能方面的支出，将同时使用英伟达 GPU 和超算 Dojo。马斯克表示，他们“致力于走在人工智能开发的最前沿”“我们的人工智能发展正在进入一个新时代，我们对即将发生的事情感到非常兴奋”。

据称，该公司已经制造了 10 台 Optimus 机器人；Optimus 机器人将能够在明年的某个时候在工厂做一些有用的事情；Optimus 的需求大致与产量相匹配；目前还没有供应商可以生产 Optimus 所需的执行器，所以现在在内部定制设计。

马斯克表示，牺牲车辆利润率来换取更多产量是合理的，他认为与长期前景相比，毛利率和盈利能力的短期差异真的很小，从长远来看，自动驾驶（收入）会让所有这些数字看起来都很愚蠢。

他还提到，特斯拉允许车主“一次性”转让 FSD；对 FSD 软件的许可问题持开放态度。“我们非常愿意将我们的 FSD 软件和硬件授权给其他汽车公司”“正在与一家 OEM 厂商就使用 Tesla FSD 的事宜进行初步讨论”。

特斯拉称，第二季度得州 4680 电池产量环比增长 80%；位于得州的团队专注于增加产量和减少废料，正准备推出 Cybertruck 并将在今年年底量产。

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