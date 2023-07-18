特斯拉订单积压量创新低，突围之道或在降价

IT之家 7 月 18 日消息，根据特斯拉汽车的统计和预测专家 Troy Teslike 给出的数据，特斯拉全球电动汽车的订单积压量在 6 月份再次下降，达到了有史以来的最低水平。

截至 2023 年 6 月 30 日，特斯拉全球的订单积压量大约为 4.9 万辆，比两周前减少了约 1 万辆（或 17%）。明显低于 5 月底的数据，更不用说一年前的约 40 万辆了。这意味着以特斯拉目前的生产能力可以在 17 天内完成这些订单，而两周前需要 18 天。

订单积压量的下降表明，特斯拉的生产速度超过了客户的订购速度。理论上如果这种情况持续发生，制造商就必须降低生产速度或者提高产品的吸引力，以增加销量。

过去，特斯拉在订单积压量高时经常提高价格（或者暂停接受某些版本汽车的订单），而在订单积压量低时降低价格（如 1 月和 4 月）。预计特斯拉会采取新的措施 ——7 月（或 8 月）可能会出现价格下调，也有可能公司会等到第二季度财报公布后再做决定（7 月 19 日）。

从各个市场来看，在主要市场（美国、欧洲和中国），特斯拉汽车供需之间的平衡仍然呈现“红色”（订单太少）状态。特别是在美国市场，在大约两周内，估计的订单积压量从 1.8 万多辆降到了 7,000 多辆，相当于 11 天的供应量（减少了 5 天）。欧洲和中国市场的情况相对稳定 —— 甚至有轻微改善。

以下是各个市场在大约两周内订单积压量（以及供应天数）的变化：

美国：7,382 辆（11 天）- 减少了 5 天

加拿大：923 辆（16 天）- 减少了 5 天

欧洲：15,617 辆（22 天）- 增加了 2 天

中国：14,730 辆（16 天）- 增加了 1 天

其他：10,525 辆（40 天）- 减少了 4 天

总计：49,177 辆（17 天）- 减少了 1 天

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