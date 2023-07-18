美国对特斯拉致命车祸展开新的特别调查

IT之家 7 月 18 日消息，据路透社报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，该机构正在对加州一起涉及 2018 款特斯拉 Model 3 的致命事故展开新的特别调查，怀疑事故中该车使用了先进的驾驶辅助系统。

自 2016 年以来，NHTSA 已经对三十多起涉嫌使用了诸如 Autopilot 之类的先进驾驶辅助系统的特斯拉汽车事故进行了特别调查，事故总共造成 20 人死亡。

此外在今年 3 月，NHTSA 还称正在对加州一起涉及特斯拉 Model S 的 2 月份致命事故展开新的特别调查，怀疑事故中使用了先进的驾驶辅助系统。

IT之家注意到，该机构还在调查一起涉及 2014 款特斯拉汽车与消防车相撞的事故，该事故发生在加州 Contra Costa 县。当地消防部门表示，一辆特斯拉撞上了他们的消防车，特斯拉司机当场死亡。

去年 12 月，NHTSA 表示已经对两起涉嫌使用了先进驾驶辅助系统的特斯拉汽车事故展开了新的特别调查。

NHTSA 每年通常会对 100 多起涉及新兴技术和其他潜在汽车安全问题的事故进行特别调查，这些调查曾经帮助制定了关于安全气囊等方面的安全规则。

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