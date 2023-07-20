暴雪宣布旗下游戏登陆 Steam，《守望先锋 2》已率先上架

IT之家 7 月 20 日消息，虽然国际版的《守望先锋 2》一直正常运营，但由于暴雪与网易终止合作，国服《守望先锋：归来》已经关停，目前还不确定后续能否再次“归来”。

暴雪今日宣布旗下游戏将陆续登陆 Steam 平台，其中《守望先锋 2》将首先于 8 月 11 日在 Steam 发售，目前已经上架，支持繁体中文但不支持简体中文。

IT之家提醒，Steam 版在游玩时仍然需要绑定战网账号以及手机（内地手机号不确定能不能用），而且支持 Steam 成就、好友列表，以及邀请好友加入游戏等等。

关于这款游戏

《守望先锋》“归来”是一款免费的第一人称射击游戏，每位英雄各具特色，角色阵容不断扩充，战斗紧张刺激，地图遍及全球。可以与好友组队投入惊心动魄的 5v5 团战，或与全新的强大敌对势力殊死搏斗。



《守望先锋》“归来”：入侵拥有海量的全新内容，并且带来了各种新鲜的游玩方式。

前往里约热内卢、多伦多和哥德堡，体验全新的多人模式 ——“入侵”系列剧情任务。

全新游戏模式“闪点作战”带来两张广阔的新地图，踏上战场，争夺数个依次激活的控制点。

此外，为特定英雄准备的全新英雄精通任务提供了崭新的玩法，让玩家通过战斗和游戏机制谜题磨练操作技巧。

这个未来值得为之奋战。这个世界需要更多英雄。

重点特色

剧情任务

与好友组队或与其他在线玩家一同踏上战场，前往里约热内卢、多伦多和哥德堡执行三项紧张刺激的剧情任务。随剧情推进对抗“归零者”的钢铁大军，还会遭遇极具挑战的新敌人，包括强大的轰炮者和致命的追猎者。

不断扩充的英雄阵容

《守望先锋》的各位英雄来自全球各地，每位英雄都实力不凡，有着独特的个人魅力和精彩的背景故事。目前有 38 名英雄可供选择，未来还将增添更多英雄。玩家可以领军冲锋、伏击敌人，或治疗盟友。

广受好评的 5v5 动作游戏

在超过 25 张遍及全球的地图上畅享火力四射的第一人称射击战斗，每张地图都有独特的游戏目标和有待探索的策略选择。丰富的地图涵盖了多种核心游戏模式，包括全新的闪点作战模式，踏上战场，围绕运载目标或战略要地展开争夺。

跨平台游戏进度共享

在不同平台与设备上畅玩游戏，随时随地共享可解锁的个性化物品、升级进度和种种荣誉。

免费游玩、长期运营的服务

《守望先锋》“归来”是免费游玩、长期运营、不断演化的在线游戏。《守望先锋》“归来”的每个赛季都是一段激动人心的崭新旅程，包括各种新鲜内容，从新的英雄、地图到游戏中的个性化物品、故事、游戏性更新等等，还有更多精彩内容等着你。