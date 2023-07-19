消息称动视暴雪电竞部门正在裁员，《守望先锋》联赛可能将解散

IT之家 7 月 19 日消息，据 The Verge 报道，在动视暴雪与微软交易即将达成的关键时刻，动视暴雪正在裁撤其电子竞技部门的员工，同时也在为《守望先锋》联赛可能发生的巨大变化进行准备。

今天早些时候，暴雪发布了二季度财报，其中蕴含着《守望先锋》联赛的潜在命运。报告称，在第二季度，暴雪修改了与参加《守望先锋》联赛的团队实体的合作安排中某些条款。根据修订后的条款，在本赛季《守望先锋》联赛结束后，各战队将对更新后的运营协议进行投票，如果团队不同意新协议，暴雪将向每个参与团队实体支付 600 万美元（IT之家备注：当前约 4308 万元人民币）的终止费，总费用约为 1.14 亿美元（当前约 8.19 亿元人民币）。

这意味着本赛季结束后，联盟的命运将掌握在各支战队的老板手中。尽管目前还不知道《守望先锋》联赛是否会解散，但根据过去几年不稳定的财务和团队发展，分析认为该联赛将遇到极大挑战。

去年电竞记者 Jacob Wolf 称，由于疫情导致的广泛财务压力，动视暴雪的《守望先锋》和《使命召唤》联赛已被欠下约 4 亿美元（当前约 28.72 亿元人民币）的特许经营费。《体育商业杂志》上月报道，《守望先锋》联赛已经免除了部分特许经营费，并减免了每支战队为参赛而必须支付的最高 3500 万美元（当前约 2.51 亿元人民币）的费用。

此外，由于 1 月份包括《守望先锋》和《炉石传说》在内的多款暴雪游戏从中国下线，《守望先锋》联赛的中国队伍之一成都猎人队也已宣布退赛，这也进一步导致《守望先锋》联赛的降温。因此分析认为，《守望先锋》联赛很可能不复存在。

尽管如此，但分析也指出，这并不意味着《守望先锋》电竞的消失。《守望先锋》联赛专员 Seam Miller 已表示，无论特许权投票结果如何，暴雪都将确保对《守望先锋》电竞活动的承诺：“我想特别明确一件事，《守望先锋》在 2024 年及以后仍然致力于打造一个竞争性的生态系统，我们正在努力打造优先考虑选手和观众的氛围，以重振外界对于这个项目的热情”

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