美国议员联名敦促 FTC 同意微软收购动视暴雪

北京时间 7 月 19 日早间消息，据报道，22 位美国共和党国会议员敦促美国联邦贸易委员会（FTC）放弃为阻止微软收购动视暴雪而采取的措施，并称之为“FTC 拒绝合理的反垄断政策”的一个最新例子。

这些议员均来自共和党控制的众议院，他们于周一致函 FTC 主席莉娜・可汗（Lina Khan）和两位 FTC 委员，并于周二对外公开。他们认为，这笔交易是一笔“有利于竞争的交易”。

FTC 是美国的反垄断执法机构。在美国地区法院上周裁决该交易合法，并驳回暂停交易的紧急动议后，FTC 正在考虑是否采取进一步行动。

上述议员写道：“我们致函是为了表达担忧，并敦促你们放弃此事。”

微软旗下拥有 Xbox 游戏机，该公司最近几个月一直在采取各种措施挽救这笔 690 亿美元的并购交易。虽然美国和英国的反垄断执法机构都对该交易提出批评，但微软和动视暴雪距离最终完成交易似乎已经越来越近。

微软对动视暴雪的收购不仅是微软历史上最大规模的交易，在电子游戏行业历史上同样首屈一指。

在这封发给 FTC 的信函上签名的议员包括美国众议院监督与问责委员会主席詹姆斯・科默（James Comer）和众议院司法委员会主席吉姆・乔丹（Jim Jordan）。上周，众议院司法委员曾就此事对可汗进行质询。

FTC 确认已经收到这封信函，但拒绝对此置评。微软尚未作出回应。

该信写道：“FTC 决定对一项有利于竞争的交易，即微软拟收购动视暴雪交易寻求初步禁令，这是其拒绝合理的反垄断政策的最新，也是最令人震惊的例子。”

“20 年来，在电子游戏发行和游戏机市场中，微软 Xbox 业务一直是规模较小的挑战者。”议员们还补充道，“增加动视暴雪的游戏库，意在帮助 Xbox 将这些游戏提供给更多的消费者，尤其是喜欢在移动设备上玩游戏的人。”

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