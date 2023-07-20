微软邀请 Microsoft 365 Insider 用户，测试 Office 默认新字体 Aptos

IT之家 7 月 20 日消息，微软上周为 Office 推出了全新的默认字体 Aptos，计划取代沿用 15 年的 Calibri。

微软在面向所有 Office 用户开放新字体之前，必须要进行相关的测试，于是近日向 Microsoft 365 Insider 成员发出邀请，共同参与测试 Aptos。

微软于 2021 年启动了 Office 默认字体改造计划，希望取代过时的 Calibri 作为默认字体，并提出了 Bierstadt、Grandview、Seaford、Skeena 和 Tenorit 这 5 个候选字体。

大部分用户选择了 Bierstadt，随后微软将其更名为 Aptos。

Aptos 具有廋体、常规、半粗体、粗体、特粗体和黑色六种衍生版本，均支持斜体。

Office 应用程序虽然现在默认使用 Aptos，但客户仍然可以在字体下拉菜单中访问 Calibri。

微软最新的内部更新不仅引入了新的字体，而且还进行了其他外观更改，包括新的默认样式，还改进了可读性、导航栏和“更专业”的外观。

微软还修改了背景、强调和超链接的默认颜色，微软表示深入研究流行的调色板和设计趋势，创建了一组稳定的颜色，以便在所有 Office 应用程序中提供良好的外观，并帮助用户创建更易于访问的内容。

最后，微软增加了默认的轮廓权重，以保持它们与形状和线条的一致性，并提供更好的对比度。

微软已经邀请以下平台的 Microsoft 365 Insider 成员参与测试，IT之家在此附上列表如下：

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