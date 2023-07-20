科技昨夜今晨 0720：我国算力总规模居全球第二、微软公布 Microsoft 365 Copilot 服务定价、星纪魅族 CEO 称极星只做一款万元高端机型

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 20 日，星期四，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、微软公布 Microsoft 365 Copilot 服务定价，每人每月 30 美元

微软当地时间 7 月 18 日宣布，Microsoft 365 Copilot 将以每名用户每月 30 美元的价格向商业客户提供，适用于 Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版客户。>> 查看详情

2、7 月 20 日起儿童乘坐火车必须携带有效身份证件

根据今年 1 月 1 日新版《铁路旅客运输规程》，从 7 月 20 日起，持儿童优惠票的儿童旅客和免费乘车儿童，进站时应出示购票时或申明时使用的有效身份证件，通过实名制核验、检票闸机检票进站。>> 查看详情

3、消息称抖音进军基金销售，多家头部公募参与测试

据报道，近期抖音联合部分头部基金公司进行了基金销售的相关测试，并且与一些公司共同探讨未来基于抖音生态开展基金销售的业务模式。报道称，具体代销业务开展而言，抖音入局基金销售的第一步便是牵手基金公司旗下货币基金，首先可能打造类似余额宝的业务，后续再逐渐扩展到非货代销业务领域。>> 查看详情

4、星纪魅族 CEO 沈子瑜：极星手机只做一款万元高端机型

日前，星纪魅族董事长兼 CEO 沈子瑜接受媒体采访时透露了极星品牌在智能终端产品领域的规划。沈子瑜表示，将来不仅仅有极星汽车，还会有极星品牌手机、家庭设备、充电设备及其他智能终端。当被问及如何对极星手机、魅族手机作出定位区隔时，沈子瑜回答称极星手机将定位“高端智能手机”，并以华为的保时捷 Design 系列作为对比，表示“肯定要做到这种程度，卖到一万块钱”。>> 查看详情

5、工信部：我国算力总规模目前居全球第二

7 月 19 日上午国新办举行了 2023 年上半年工业和信息化发展情况发布会。会中，工业和信息化部新闻发言人赵志国表示，我国算力总规模居全球第二，保持 30% 左右的年增长率，中西部算力设施占全国比例提升至 39%，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎，围绕算力枢纽节点建设百余条干线光缆，网络通达能力有效提升。>> 查看详情

6、小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 上架，4799 元起

小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 7 月 19 日上架预售，搭载 AMD 7040 HS 系列处理器和 3.2K 120Hz 屏，首发价如下：

R5 7640HS + 16G +512G：4599 元

R7 7840HS + 16G +512G：4799 元 >> 查看详情

7、微软与动视暴雪签订协议：将完成交易的截止日期延长至 10 月 18 日

据报道，微软与动视暴雪签订协议，将完成收购交易的截止日期延长至 10 月 18 日。微软收购动视暴雪的交易迄今已经获得 39 个国家的政府批准，目前该交易最大的障碍就是英国竞争与市场管理局（CMA），该局于今年 4 月否决微软对动视暴雪的收购交易，担心云游戏市场竞争受损。>> 查看详情

8、百度集团副总裁吴甜：文心大模型 3.5 能力已经超出 ChatGPT 3.5

百度集团副总裁、深度学习技术及应用国家工程研究中心副主任吴甜向网易科技等媒体表示。“新版本文心一言的能力已经超出 ChatGPT 3.5，这也是在我们国内开展相关技术工作重要的里程碑。”>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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