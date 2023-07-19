微软 Edge 浏览器已重新支持 EPUB 电子书格式

IT之家 7 月 19 日消息，微软 Edge 浏览器终于恢复了对 EPUB 格式的支持。EPUB 是一种电子书格式，可以在不同的设备上阅读。微软曾经在 Edge 浏览器中提供了这项功能，但在将 Edge 从自家的引擎转移到 Chromium 后丢掉了这项功能。

微软 Edge 最新的 Canary 测试版 117.0.1989.0 重新添加了对 EPUB 的支持，让用户可以在 Edge 浏览器中打开和阅读 EPUB 文档。目前，这项功能还比较简陋和有限，只能实现基本的阅读功能，比如翻页、查看目录、添加书签等。旧版的 Edge 浏览器曾提供了更多的 EPUB 相关工具，比如调整字体、改变背景色、朗读文本等，但目前不能对微软太苛刻，未来应该会不断完善和增加缺失的部分。

想要在微软 Edge 浏览器中阅读 EPUB 文件的用户，可以从官方网站下载最新的 Canary 测试版。然后，需要对浏览器的快捷方式进行一些修改，添加一个参数来启用 EPUB 阅读器功能。IT之家附具体操作方法如下：

启动 Microsoft Edge Canary 并打开 Edge://settings/ help 安装最新更新。

关闭浏览器，右键单击其快捷方式，然后选择属性。

将以下内容添加到路径：--enable-features=msEdgeEpubReaderEnabled。

使用修改后的快捷方式启动浏览器并尝试打开任何 EPUB 文件。还可以自定义 EPUB 相关的权限设置，选择是直接打开 EPUB 文件还是下载到本地。

微软尚未正式宣布 Edge 浏览器恢复了对 EPUB 格式的支持，所以目前还不清楚开发者计划实现哪些功能。微软曾经在微软商店中出售过电子书，但后来放弃了这个计划。

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