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微软发布 Dev Home 0.3 预览版，用户可重新排列小部件

2023/7/20 10:04:29 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 20 日消息，微软今天更新了 Dev Home 应用，推出了 0.3 预览版更新，最大的亮点是允许用户重新排列小部件。

IT之家在此附上 Dev Home 0.3 预览版更新内容如下：

  • 新版本中在添加带有包含过滤器的 URL 的问题或 pull request 小部件时，会显示 GitHub 查询页面。

  • 空的小部件也会显示内容。

  • 在存储库查看和存储库工具对话框中，截断长名称，工具提示将显示整个名称。

  • Dev Home 获取存储库，微软引入了进度环。

  • 只有在选择要安装的应用程序时，才应显示安装工具查看页面中的术语复选框。

IT之家注：

开发人员主页是一个控制中心，能够在一个位置跟踪所有工作流和编码任务。它具有简化的设置工具，使您能够在集中位置安装应用程序和包，扩展允许您连接到开发人员账户（例如 GitHub），以及带有各种以开发人员为中心的小部件的可自定义仪表板，为您提供触手可及的信息。

下载地址： Microsoft Store |  GitHub 发布页

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关键词：Dev Home微软

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