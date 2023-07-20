雷诺集团 2023 年上半年全球销量达 113.37 万辆同比增长 13%，继续发力新能源汽车

IT之家 7 月 20 日消息，雷诺集团现公布了上半年销量数据。2023 年上半年，雷诺集团全球销量达 1133667 辆，同比增长 13%。其中雷诺品牌上半年销量超 772,000 辆，销量增长了 12%。

2023 年上半年，在欧洲市场，集团销量增长了 24%，市场增幅为 17%；雷诺品牌在欧洲市场销量增长了 21%，达 503,242 辆，重回畅销品牌榜次席，并在法国市场夺得销量冠军。

雷诺品牌销量增长了 12%，在 2023 年上半年，销量超 772,000 辆。在欧洲市场，雷诺品牌的销量增长了 21%，达 503,242 辆。

据介绍，达契亚在 2023 年上半年的销量增长了 24%，超 345,000 辆；而 Alpine 也实现了增长，销量超 1800 辆，注册量增长 9%。

雷诺集团表示，将继续发力电气化战略：雷诺品牌电气化乘用车的销量增长 18%，目前占乘用车在欧洲总销量的 37%；纯电车型占欧洲乘用车销量的 11%。

自 2023 年 1 月起上市的达契亚 Jogger Hybrid 140，占销售组合的 25% 以上。IT之家查询获悉，纯电车型达契亚 Spring 自上市以来已在欧洲售出超过 27000 辆，目前是欧洲最畅销的电动汽车之一。

截至 2023 年 6 月底，集团在欧洲收获的订单量相当于 3.4 个月的销量。尽管与 2019 年相比，市场整体下滑 30%，全年的订单量仍将高于 14 个月的目标销量。

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