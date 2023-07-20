美国政府计划本财年采购 9500 辆电动汽车，相当于去年近三倍

美国政府在本周三发布的一份联邦报告称，该国的目标是在 2023 年采购 9500 辆电动汽车，但是这一几乎面临着供应问题和成本增加的问题。这个目标几乎是上一个预算年度购置数量的三倍。

美国政府问责局称，26 个已批准电动汽车采购计划的机构估计需要超过 4.7 亿美元用于购买车辆，近 3 亿美元用于设计和安装必要的基础设施以及其他费用。

与价格最低的同类汽油车相比，这些车辆的采购成本将高出近 2 亿美元。这些机构占联邦车队的 99% 以上，但不包括作为独立联邦实体的美国邮政局（USPS）。

美国政府各机构在扩大电动汽车采购规模方面面临障碍，且无法确定电车是否能满足所有需求。

美国交通部告知美国政府问责办公室，该部门最初想在 2022 年订购 430 辆电动汽车，但部分由于制造商取消订单，订单量缩减到了 292 辆。

报告称，美国海关和边境保护局（CBP）官员告知美国政府问责办公室，他们不认为电动汽车能够支持执法设备或在极端环境下执行执法任务。

美国总统在 2021 年 12 月发布了一项行政命令，指示政府在 2035 年之前停止购买油车。总统命令还指示，到 2027 年，联邦机构采购的轻型汽车必须是电车或混动，其命令涉及 38 万辆联邦车辆，涉及的机构每年采购约 4.5 万辆汽车，不过该命令不适用于美国邮政。

在截至 2022 年 9 月 30 日的 12 个月内，联邦机构对纯电动汽车和插电式混合动力汽车的采购量翻了五番，从 2021 年占车辆采购量的 1% 增至 2022 年占轻型车辆采购量的 12%，共计 3567 辆。

今年 5 月，美国邮政表示，预计将在 2024 年 6 月收到下一代配送车辆，比原计划晚了 9 个月。

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