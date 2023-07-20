比亚迪方程豹汽车首款车型“豹 5”预告图公布

IT之家 7 月 20 日消息，比亚迪方程豹汽车首款车型 —— 豹 5 今日公布了前脸设计，号称“全能豹 5”，slogan 为“电感觉醒，与众不同”。

从海报来看，这款车型采用了硬派 SUV 的方盒子造型，前舱盖隆起的多条筋线配合下包围配备的银色钢护板，提升了前脸辨识度，看上去气场十足。

根据IT之家此前报道，“豹 5”原本的内部代号为 SF，定位新能源硬派越野，号称对标奔驰 G 级。

该车曾多次以官方覆盖伪装的“谍照”形式亮相，车上先后印有“神秘数字”2316 或 2318，被业界普遍解读为“双电机、前中后三把差速锁、续航超 1000 公里、6 月或 8 月发布”。

这款车型将搭载比亚迪全新混动平台 DMO 及云辇-p 智能车身控制系统，采用非承载式车身结构的豹 5 将“搭载前后双电机、三把锁，并基于全新混动平台 DMO 平台打造。

据易车网等媒体报道，DM-o 是继比亚迪两大混动技术 DM-i、DM-p 后，比亚迪推出的最新“王牌科技”，成为“插混平台的集大成者”，将集合 DM-i 与 DM-p 的核心技术优势，综合续航达到 1200 公里，最大功率超过 500 千瓦，，百公里加速可达 4 秒级。

根据内部消息透露，“豹 5”价格预计在 40～60 万元之间，计划今年年内开启正式交付。

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