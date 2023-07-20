【IT之家评测室】苹果 iPadOS 17 首个公测版体验：小修小补，体验更稳定流畅

苹果在 6 月 6 日的 WWDC23 上正式发布了 iPadOS 17 系统，这是 iPad 操作系统的下一个重大更新。新版本对台前调度功能进行了重大改进，还新增个性化锁屏和交互式主屏幕小部件。

而在 7 月 13 日，在经历 3 个开发者 Beta 版本后，苹果向 iPad 用户推送了 iPadOS 17 首个公测版本。那么这首个公测版本体验如何呢？今天IT之家就和大家一起体验一番。

一、个性化锁屏

IT之家这次体验使用的是 2022 款 M2 芯片的 12.9 英寸 iPad Pro、升级完成后，乍一看相比升级前似乎没什么变化。但是如果你在墙纸设置界面用上 iPadOS 17 最新的超级壁纸，那立刻就有新系统的感觉了。

是的，iPadOS 17 一个最显著的变化就是带来了过去 iPhone 独占的新版锁屏。你可以使用以天气和天文为主题的星球壁纸、万花筒壁纸、表情壁纸，以及团结壁纸、彩虹壁纸，或者是使用你自己的照片做壁纸。

以星球壁纸为例，点开后，你可以设置时间文字的字体和颜色。

时间上方默认是日历小组件，你可以换成其他小组件。

还有就是在锁屏界面的左侧，也可以添加更多小组件了，比如备忘录、电池、故事、家庭、健康等等，相比 iOS，不仅可添加的数量多，而且可添加大号正方形小组件。

这样，在锁屏时点亮屏幕，你不仅能看到时间、还能看到天气信息、其他苹果设备的电量、日历、待办事项、关注的股票信息等等，总之锁屏界面下可获取的信息量大幅增加，而且看起来更酷炫了。

如果你选的是动态壁纸，解锁进入桌面，壁纸也是动态的。

不过这个功能目前在体验上还存在一些小 Bug，比如有时候已经成功选择了动态壁纸组合，但是在墙纸主界面上加载不出来。

锁屏的时候，如果你的 iPad 是横着放的，小组件栏就在屏幕左侧；如果你是竖着放的，小组件会显示在时间文字下方，只是可显示的数会比较少。

需要说的是，竖屏状态下，显示哪些小组件，可以单独设置。

另外在锁屏状态，实时活动和通知界面也经过了重新设计。首先，有了实时活动，你可以在锁屏界面了解正在进行的活动，包括正在播放的音乐和计时器。特别是在播放音乐时，会显示专辑封面，看起来挺酷。

如果你在播放视频，比如B站，那么锁屏界面就能显示视频播放进度和封面。

当然，未来随着更多 App 适配，你还能看到更多软件正在进行的活动，比如正在进行的比赛的比分、外卖订单的进度等等。

二、互动小组件和台前调度体验

前面说到锁屏小组件，在 iPadOS 17 中，小组件的交互性也得到加强，你可以直接对小组件进行交互操作，包括完成待办清单，播放或暂停媒体、使用家庭控制等等。

比如音乐小组件现在可以直接在小组件上进行播放或暂停操作，或者查看排行版动态列表。

轻点 Safari 浏览器⼩组件可以快速访问 Safari 浏览器阅读列表的⽹站。

还有通讯录⼩组件，只需轻轻⼀点就能查看联系⼈位置、信息、共享照⽚等。

互动性的增强让小组件更加实用，你不用特别进入 App，在主屏界面上就能实现一些基础的操作。

还有台前调度在 iPadOS 17 上也更实用了，现在台前调度时应用窗口可以调节大小的档位多了很多，而且最小的窗口比过去更小了，不过还并不是无级调节。

同时，台前调度时，应用窗口的位置也可以任意摆放了，想放在哪就放在哪，更方便自由。

说到台前调度，iOS17 的设置界面还增加了“多任务与手势”的设置栏目，相当于是把过去的“主屏幕与多任务”和“手势”栏目进行了整合，并加入了一些新的设置项。

比如现在的多任务界面，大家可以选择分屏浏览与侧拉或者进入台前调度界面，当然也可以选择关闭多任务。

三、自带 App 的升级

在 iPadOS 17 中，苹果自带的 App 应用也迎来了一波功能升级，这里小编选取一些比较重要的进行体验。

1、信息 App

信息 App 的搜索、群聊、回复、⾳频信息、位置共享等⽅⾯有着⼤幅升级。比如在位置共享方面，现在你可以直接通过加号按钮共享⾃⼰的位置或请求他⼈共享位置。

信息 App 在表情贴纸方面的新体验是更加重要的升级，比如在 iPadOS 17 中，只要轻点并按住照⽚中的任意⼈物、动物或物品，就能将其从背景中提取出来。然后选择“添加贴纸”，就能直接在信息 App 中使用了。

2、Facetime 通话

在 Facetime 通话上，当对方没好友接听你的通话时，你现在可以通过留言告知对方自己此刻最想说的话。

大家还可以在视频通话过程中使⽤的⼀系列新视频效果，比如举起大拇指，画面中就会出现点赞的特效。

类似的特效还有不少，大家可以自行尝试。总之 iPadOS 17 的视频通话会比以往更加有趣。

3、加入健康 App

iPadOS 17 还加入了过去 iPhone 的健康 App，并且专为大屏幕做了优化设计。大家可以在 App 左侧查看趋势和提要，快速导览至最重要的信息，通过交互式图标深入探索数据。

在个人收藏界面，利用 iPad 大屏的优势，现在可以展示图标细节，大家可以户⼀⽬了然地

掌握更多健康信息（截图是小编同步的过往健康数据，供参考）。

此外，你现在还可以直接用 iPad 创建用药提醒，跟踪⽉经周期、记录各种症状等健康数据。⽤户还可阅读教育类⽂章，主题涵盖⼼脏健康与睡眠等，掌握相关咨询。

4、备忘录 App

iPadOS 17 上，备忘录 App 功能也迎来了升级，现在大家可以直接在备忘录 App 中查看和标记 PDF 及扫描文档，用 Apple Pencil 进⾏注释或绘制非常方便高效。

不仅如此，你还可使⽤添加链接的新选项轻松管理不同备忘录，快速发现并创建指向备忘录和网页的链接。这个功能很适合做一些关联的文献资料，形成一个体系化的资料库。

另外就是，现在在备忘录 App 打开 PDF 或者扫描文档，能够以全屏宽度显示了，方便大家轻松查看和交互。

5、Safari 浏览器

Safari 浏览器增加了用户场景区分浏览的功能，可以把用户按照“工作”、“个人”等不同的主题进行区分，每个主题下都有独立的浏览历史记录、Cookie、扩展、标签页组组和个⼈收藏，整体隐私性更强了。

此外，Safari 浏览器⽆痕浏览也有所增强，现在页面会在没使用时锁定，即使你离开设备一段时间，也能放⼼地让标签页保持打开。因为此时页面需要⾯容 ID、触控 ID 或密码才能解锁。

6、无边记 App

iPadOS 17 中，无边记 App 也得到了升级，首先是提供了更多的绘画工具，包括墨水笔、荧光笔、水彩画笔等等。

此外还有标尺的加入，也有助于我们创建更专业的白板。

使用 Apple Pencil 也可以使用悬停功能了，包括对倾斜和⽅位的⽀持，可让⽤户在下笔前预览效果。

⽤ Apple Pencil 或⼿指，现在也能在绘画区域插⼊框与箭头等简单图形。

7、聚焦

聚焦是所有搜索的发起点，iPadOS 17 的聚焦功能也有升级，现在加入了“最佳搜索结果”功能，智能提供下一步操作 App 的快捷指令。比如当搜索“照片”时，就提供了直接跳转到收藏相簿等选项。

而当搜索飞⾏模式、Wi-Fi、深⾊模式等设置选项时，聚焦将在“最佳搜索结果”中提供相关设置的开关按钮。

不过，小编尝试搜索这三个设置选项，发现目前只有“飞行模式”提供了开关按钮，Wi-Fi 和深⾊模式都还需要跳转到具体的设置页面。

四、其他体验升级

除了上面这些重点功能和应用的升级，iPadOS 17 在很多细节体验方面也有更新和改进。比如在键盘的使用方面，iPadOS 17 可以预测用户即将输入的内容，给出单个与多个词预测，你只需轻点空格键就能更快地完成输⼊。

还有如果你是使用外接键盘输入文字，切换输入法的提示画面会直接出现在光标下面，优雅了很多。

而且在输入文字时，不同 App 的文字待选界面颜色会根据 App 的主题色而改变，比如备忘录是黄色，《哔哩哔哩》是粉红色，《IT之家》是红色。

不过在深色模式下，也会存在一些显示 Bug，比如聚焦界面第一个选项变成了白底白字，完全看不清。

还有就是在安全隐私方面，新增了敏感内容警告的功能，这个功能会让在 iPad 上查看裸体照片和视频之前进行检测，并接受指导协助作出安全选择，它会预防其他用户通过隔空投送、信息 App、电话 App 和 FaceTime 通话中的敏感图像。

比如在测试时，IT之家尝试给自己的 iPad 隔空投送一张含有敏感内容的图片，iPad 上果然提示该图片包含敏感内容，并给出了拒绝和显示两个选项。

还有一个值得一提的升级，就是 iPadOS 17 上的 Apple Music 也支持交叉渐入渐出的功能了，这个功能此前 Mac、Windows 和安卓平台都有，这次 iPadOS 17 可算是给安排上了。

最后，从首个公测版 iPadOS 17 的整体表现来说，操作过程的流畅度、丝滑度相比之前的 iPadOS 16 是有比较明显的提升的，使用起来更加跟手了。相信这一点也是很多同学非常关注的基础体验。

结语

整个体验下来，iPadOS 17 首个公测版本系统的完成度还是不错的，如前文所说，实际使用过程中确实也能发现一些 Bug，但系统整体的稳定性和流畅度都能让人满意。如果你比较喜欢尝鲜，而且之前没有升级开发者预览版，那么这次的首个公测版还是值得一试的。而如果你日常使用 iPad 的频率较高，比如工作时候经常用，那么还是建议大家等待正式版，或者后续更加完善、稳定的公测版 iPadOS 17。

至于 iPadOS 17 本身，可以说这是一次小修小补的更新，并没有什么重大的功能体验升级，但确实也让 iPadOS 17 的诸多细节体验更加完善了，而且整个稳定性，操作的丝滑度都有所提升，像是在快速奔跑后的一次停顿和修整，这也未尝不是一件好事。

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