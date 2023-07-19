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苹果更新 iPad 版 Final Cut Pro 视频剪辑软件，新增键盘快捷键

2023/7/19 6:22:07 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 19 日消息，苹果旗下专业视频剪辑软件 Final Cut Pro 于今年 5 月正式登陆 iPad，采用订阅定价模式，每月 38 元或每年 380 元，并提供 1 个月免费试用。

苹果近日更新了 iPad 版 Final Cut Pro，针对 Mac 键盘快捷键的用户，特别增强了快捷方式，从而加速处理流程。

IT之家在此附上 iPad 版 Final Cut Pro 新版更新内容如下：

  • 使用键盘快捷键 N 打开或关闭吸附。

  • 使用键盘快捷键 Shift-左箭头键和 Shift-右箭头键将播放头向后或向前移动 10 帧。

  • 使用键盘快捷键 Control-I 显示浏览器片段的信息。

  • 使用键盘快捷键 S 打开或关闭浏览。

  • 使用键盘快捷键 Shift-S 打开或关闭音频浏览。

  • 使用键盘快捷键 1、2、3 和 4 拆分及切换多机位片段角度。

  • 使用键盘快捷键 Control-Shift-W 显示或隐藏调节轮；使用 Control-W 展开或折叠调节轮。

  • 使用键盘快捷键 Shift-W 在播放头模式和挪动模式之间切换调节轮。

  • 解决了自定字体未显示在检查器中的问题。

  • 修复了错误，并提高了整体稳定性和性能。

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关键词：iPadFinal Cut Pro

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