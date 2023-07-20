上线不到一年，多人 6V6 竞技对战游戏《高达：进化》宣布 11 月 30 日停服

IT之家 7 月 20 日消息，6V6 多人竞技对战游戏《高达：进化（GUNDAM EVOLUTION）》 今日发布了停服公告，确认将于 2023 年 11 月 30 日停服。

官方表示，虽然《高达：进化》将要停服已经是既定的事实，但他们仍将在之后的 8 月 24 日更新第 6 赛季（新增 1 架新机体 & 2 张新地图），并在 10 月 26 日更新最终赛季（新增 1 架新机体 & 1 张新地图），“尽最大努力给仍在游玩的玩家提供最好的游戏体验”。

▲ 图源《高达：进化》官方公告

2023 年 7 月 27 日 北京时间 9：00

“EVO 代币”停止销售

结束“EC 仓 Limited”的销售

停止“EC 仓”、“CAP 仓”、“专用券仓”的更新

2023 年 8 月 24 日 更新 Season6

新机体 x1、新地图 x2 预定上线

2023 年 10 月 26 日 更新 Season7

新机体 x1、新地图 x1 预定上线

2023 年 11 月 30 日 停服

▲ 图源《高达：进化》官方海报

▲ 图源《高达：进化》官方海报

▲ 图源《高达：进化》官方海报

IT之家查询获悉，《高达：进化》起初于 2022 年 9 月 22 日登陆 PC 平台，并随后在 2022 年 12 月 1 日登陆 PS4、PS5、Xbox Series X|S、Xbox One 平台，时至今日运营还不到一年。

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