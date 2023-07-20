消息称 YouTube 上调多项订阅服务价格，Premium 会员每月多付 2 美元

IT之家 7 月 20 日消息，据 The Verge 报道，YouTube 多项订阅服务在美国的价格都出现了上调。

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根据谷歌服务的注册页面信息，目前 YouTube Premium 的月费已经上涨到每月 13.99 美元（IT之家备注：当前约 101 元人民币），比以前上涨了 2 美元（当前约 14 元人民币）。除了月费，年度订阅费用也已经上涨了 20 美元（当前约 145 元人民币），达到 139.99 美元（当前约 1012 元人民币）。

此外，YouTube Music 在美国的价格也上涨了 1 美元（当前约 7.23 元人民币），现在它的价格为每月 10.99 美元（当前约 79 元人民币），与此前 Apple Music、Amazon Music 和 Tidal 等类似服务的涨价策略相仿。值得注意的是，Spotify 仍然坚持每月 9.99 美元（当前约 72 元人民币）的收费，但该公司 CEO 丹尼尔・埃克（Daniel Ek）近期也表示，Spotify“已准备好提价”。

报道指出，目前尚不清楚 YouTube Premium 是否或何时会针对现有订阅者提价。谷歌曾在 2018 年将 YouTube Red 升级为 YouTube Premium 并同步上调了价格，但允许前 YouTube Red 订阅者继续以 9.99 美元的旧价格支付月费，这一政策如今依旧有效。

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