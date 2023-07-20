首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

消息称 YouTube 上调多项订阅服务价格，Premium 会员每月多付 2 美元

2023/7/20 16:47:02 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
评论：

IT之家 7 月 20 日消息，据 The Verge 报道，YouTube 多项订阅服务在美国的价格都出现了上调

▲ 图源 Pexels

根据谷歌服务的注册页面信息，目前 YouTube Premium 的月费已经上涨到每月 13.99 美元（IT之家备注：当前约 101 元人民币），比以前上涨了 2 美元（当前约 14 元人民币）。除了月费，年度订阅费用也已经上涨了 20 美元（当前约 145 元人民币），达到 139.99 美元（当前约 1012 元人民币）。

此外，YouTube Music 在美国的价格也上涨了 1 美元（当前约 7.23 元人民币），现在它的价格为每月 10.99 美元（当前约 79 元人民币），与此前 Apple Music、Amazon Music 和 Tidal 等类似服务的涨价策略相仿。值得注意的是，Spotify 仍然坚持每月 9.99 美元（当前约 72 元人民币）的收费，但该公司 CEO 丹尼尔・埃克（Daniel Ek）近期也表示，Spotify“已准备好提价”。

报道指出，目前尚不清楚 YouTube Premium 是否或何时会针对现有订阅者提价。谷歌曾在 2018 年将 YouTube Red 升级为 YouTube Premium 并同步上调了价格，但允许前 YouTube Red 订阅者继续以 9.99 美元的旧价格支付月费，这一政策如今依旧有效。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：YouTubePremium

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用