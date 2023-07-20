理想 L7 汽车累计交付突破 5 万辆，连续 3 个月交付突破 1 万辆

IT之家 7 月 20 日消息，理想汽车今日宣布，理想 L7 车型累计交付突破 5 万辆，自首个完整交付月以来，月均交付量持续突破 1 万辆，官方宣称该车型“蝉联 30 万以上中大型五座 SUV 销量冠军”。

据IT之家此前报道，理想汽车于 6 月 17 日召开理想家庭科技日发布会，宣布第 40 万辆整车下线。此前，理想汽车已经于 2021 年 10 月下线第 10 万辆车；2022 年 8 月，第 20 万辆车下线；2023 年 3 月，累计交付超过 30 万辆。

理想 L7 为理想旗下第四款车型，该车发布于 2022 年 9 月 30 日，提供 Air、Pro、Max 两个版本，售价分别为 31.98 万元、33.98 万元、37.98 万元，Pro、Max 车型于 2023 年 3 月开启交付，Air 车型于 4 月开启交付。

理想 L7 定位豪华中大型 SUV，CLTC 工况综合续航里程 1315km，纯电续航里程 210km，百公里加速 5.3 秒，Pro 和 Max 款搭载理想魔毯空气悬架，Air 款搭载 CDC 连续可变阻尼减震器。

值得一提的是，根据中国乘用车协会（CPCA）公布的数据，理想汽车今年 6 月共计交付 32575 辆汽车，其中 L7 交付 13107 辆，占比为 40.24%，俨然已经成为理想汽车的主力车型。

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