理想 L 系列车型累计交付量突破 20 万辆，7 月累计销量已达 1.69 万辆

IT之家 7 月 18 日消息，今日，理想汽车发布最新的一周销量。据理想官方表示，2023 年 7 月 10 日-7 月 16 日，周销量达到 0.77 万辆。截至 7 月 15 日，理想汽车 L 系列车型的累计交付量已经突破 20 万辆。

IT之家此前报道，6 月 17 日，理想汽车召开理想家庭科技日发布会，宣布第 40 万辆整车下线。此前，理想汽车于 2021 年 10 月下线第 10 万辆车；2022 年 8 月，第 20 万辆车下线；2023 年 3 月，累计交付超过 30 万辆。

值得注意的是，之前的第 40 万辆整车是包括理想汽车首款车型理想 ONE 在内的，而该车已于去年 9 月份宣布停产。

此前，理想汽车每周发布周销量的做法导致小鹏汽车高管质疑，理想汽车作出的回应是“数据的获取合法合规，我们向社会公众公布的数据来源于汽车行业通用的数据渠道。基于我们与数据提供方的合同约定，不便对外透露，但我司关于数据来源，此前已向有关部门进行过说明。”

在理想汽车本次提供的周销量榜单中，其他“新势力品牌”销量依次如下：

蔚来：0.39 万辆

零跑：0.26 万辆

深蓝：0.26 万辆

腾势：0.25 万辆

极氪：0.23 万辆

小鹏：0.21 万辆

哪吒：0.15 万辆

魏牌：0.11 万辆

问界：0.09 万辆

另外，从本月初至 7 月 16 日的累计销量榜单也已经公布，排名依次如下：

理想：1.69 万辆

蔚来：0.80 万辆

腾势：0.53 万辆

零跑：0.51 万辆

极氪：0.51 万辆

深蓝：0.48 万辆

小鹏：0.35 万辆

哪吒：0.33 万辆

魏牌：0.24 万辆

问界：0.22 万辆

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