商务部：上半年全国网上零售额 7.16 万亿元，同比增长 13.1%

IT之家 7 月 20 日消息，商务部今日发布重点电商平台监测数据。今年上半年，全国网上零售额 7.16 万亿元，同比增长 13.1%，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。

▲ 图源 Pexels

数据显示，上半年 18 类监测商品中有 8 类商品增速超过两位数，其中金银珠宝、通讯器材同比分别增长 33.5% 和 23.3%。

此外，在线服务消费增势也较为良好。上半年在线餐饮销售额同比增长 27.9%，在线旅游产品和景点门票、在线文娱销售额同比分别增长 272.4% 和 69.8%。

分地区来看，上半年中部、东部、西部和东北地区网络零售额同比分别增长 16.1%、13%、11.5% 和 9.1%，比一季度分别加快 4.8、4.4、4.6 和 5.4 个百分点。

上半年全国农村网络零售额达 1.12 万亿元，同比增长 12.5%，比一季度加快 3.7 个百分点。其中，农村实物商品网络零售额 1.02 万亿元，同比增长 11.3%。全国农产品网络零售额 0.27 万亿元，同比增长 13.1%。

IT之家从官方获悉，上半年重点监测电商平台累计直播销售额 1.27 万亿元，累计直播场次数超 1.1 亿场，直播商品数超 7000 万个，活跃主播数超 270 万人。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。