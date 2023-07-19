阿里巴巴再向旗下东南亚电商平台 Lazada 注资 8.45 亿美元

IT之家 7 月 19 日消息，阿里巴巴继续加大对东南亚电商市场的投入，再次向旗下平台 Lazada 注资 8.45 亿美元，这是自今年 3 月阿里宣布组织变革，成立阿里国际数字商业集团后，Lazada 再次获得阿里注资。

据新加坡会计和企业管制局（ACRA）公布的文件显示，东南亚电商平台 Lazada 于 7 月 19 日获得阿里巴巴 8.45 亿美元（IT之家备注：当前约 60.67 亿元人民币）注资。据了解，此次注资后 Lazada 将继续加大对东南亚本地商家的扶持，进一步提升消费者体验。

Lazada 于 2012 年在新加坡成立，2016 年被阿里收购，是阿里电商全球化战略的重要一环。自收购以来，阿里就多次向 Lazada 输血，2017 年、2018 年分别注资 10 亿美元和 20 亿美元。2022 年，淘宝天猫原总裁蒋凡接管阿里海外数字商业板块后，更是加大了对 Lazada 的投资力度，全年注资金额超过 16 亿美元。今年 4 月，Lazada 已经从阿里巴巴获得了 3.529 亿美元的注资。截至目前为止，阿里向 Lazada 投资的资金总额已达到约 58 亿美元。

今年 3 月，阿里宣布启动“1+6+N”的组织变革，设立六大业务集团和多家业务公司，其中国际数字商业集团由蒋凡担任 CEO，负责海外电商、跨境电商、国际支付、国际云计算等业务。5 月份，阿里批准了国际数字商业集团启动对外融资，并明确旗下业务集团的 IPO 计划。

据阿里最新的 2023 财年第四财季业绩显示，国际业务订单量整体上涨，亏损从去年同期的 25.63 亿元，降至本季度的 23.3 亿元。在东南亚地区，Lazada 通过优化买家体验，实现双位数订单同比增长，买家基础进一步强化，并通过提供增值服务持续改善变现率。

东南亚是一个电商市场潜力巨大的地区。据 eMarketer 预计，2022 年该地区的电商销售额将增长 20.6%，总计 896.7 亿美元，并在 2023 年突破 1000 亿美元大关。然而，在这个市场上，Lazada 面临着来自 Shopee、本地电商以及跨境卖家等多方面的竞争。

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