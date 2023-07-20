腾讯音乐推出虚拟聊天机器人“未伴”，AI 伴侣可随机可自定义

IT之家 7 月 20 日消息，据“Tech 星球”报道，腾讯音乐旗下一款名为“未伴”的 AI 机器人聊天 App 已经在近期开启测试。

未伴是一个集 AI 陪聊、AI 伴侣写真等多个功能于一体的 AI 聊天产品，用户可以“选择 App 已经预制的 AI 伴侣，或根据用户自身要求创造一个 AI 伴侣”。

▲ 图源 Tech 星球

据报道，在该 App 中，“用户自己创建的 AI 伴侣将更加具有用户的个性”。用户需要选择理想的 AI 伴侣形象、性别，以及“二次元、霸总、真实风、古风”等 Al 伴侣初始模板。

IT之家从目前流出的应用界面中注意到，除了“预制 AI 伴侣”和“自行创建 AI 伴侣”外，该应用还能“随机生成 AI 伴侣”，具有一定的现实意义。

▲ 图源 Tech 星球

而在确定好模板后，用户可以自行设置 AI 伴侣昵称、人设描述、开场白等，即可“生成独一无二的 AI 伴侣”。

在聊天过程中，报道称 AI 伴侣存在不少逻辑混乱的情况，用户需要像 AI 训练师一样，对不符合逻辑的话进行调整修正，不断提升准确度。

AI 聊天机器人当下百花齐放，不过还没有形成相对成熟的产业模式，腾讯音乐此次的探索，对于国内 AI 聊天机器人的发展有一定探路价值。

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