腾讯音乐推出虚拟聊天机器人“未伴”，AI 伴侣可随机可自定义

IT之家 7 月 20 日消息，据“Tech 星球”报道，腾讯音乐旗下一款名为“未伴”的 AI 机器人聊天 App 已经在近期开启测试。
未伴是一个集 AI 陪聊、AI 伴侣写真等多个功能于一体的 AI 聊天产品，用户可以“选择 App 已经预制的 AI 伴侣，或根据用户自身要求创造一个 AI 伴侣”。
据报道，在该 App 中，“用户自己创建的 AI 伴侣将更加具有用户的个性”。用户需要选择理想的 AI 伴侣形象、性别，以及“二次元、霸总、真实风、古风”等 Al 伴侣初始模板。
IT之家从目前流出的应用界面中注意到，除了“预制 AI 伴侣”和“自行创建 AI 伴侣”外，该应用还能“随机生成 AI 伴侣”，具有一定的现实意义。
而在确定好模板后，用户可以自行设置 AI 伴侣昵称、人设描述、开场白等，即可“生成独一无二的 AI 伴侣”。
在聊天过程中，报道称 AI 伴侣存在不少逻辑混乱的情况，用户需要像 AI 训练师一样，对不符合逻辑的话进行调整修正，不断提升准确度。
AI 聊天机器人当下百花齐放，不过还没有形成相对成熟的产业模式，腾讯音乐此次的探索，对于国内 AI 聊天机器人的发展有一定探路价值。
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