黑客展示“没有道德限制”的 WormGPT 聊天机器人：可自动生成木马、钓鱼链接

IT之家 7 月 17 日消息，据安全分析公司 SlashNext 表示，有黑客日前开发出了一款名为 WormGPT 的 AI 工具，黑客声称“该 AI 工具没有任何限制，专为协助网络犯罪分子而设计，可以自由生成一系列恶意代码，或创建网络钓鱼攻击”。

SlashNext 表示，WormGPT 最早在今年 3 月首次出现，并在 6 月推出了正式版本，黑客当下正在对外销售该 AI 工具的使用权限。

▲ 图源 SlashNext

黑客在售卖页表示：“该 AI 工具旨在提供 ChatGPT 的替代方案，便于用户执行各种与黑帽相关的活动，让任何人都可以在家中舒适地进行恶意活动。”

黑客声称，为了创建这个聊天机器人，他们使用了 2021 年推出的一种名为 GPT-J 的较旧但开源的大型语言模型。然后，该模型经过对恶意软件创建相关数据的训练，从而最终形成了 WormGPT。

▲ 图源 SlashNext

黑客以每月 60 欧元（IT之家注：约 480.98 元人民币）或每年 550 欧元（约 4408.95 元人民币）的价格销售该 AI 工具的使用权限，设计 WormGPT 的黑客还上传了截图，显示用户可以要求该工具生成使用 Python 编程语言编写的恶意软件。

安全分析公司 SlashNext 取得了 WormGPT 使用权限，并进行了一系列测试，并表示：

结果令人不安，WormGPT 制作的钓鱼邮件不仅非常有说服力，而且在战略上也很狡猾，展示了其邪恶潜力。

▲ 图源 SlashNext

安全公司据此认为，随着 AI 技术的普及，此类“完全为网络攻击而生”的 AI 工具恐将受到黑客所滥用，从而带来重大威胁。

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