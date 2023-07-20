华为 MatePad 2023 款正式发布：售价 1699 元起

‏7 月 20 日，华为线上发布了全新的华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏，‏‏首款为青少年人群和家长定制的‏‏护眼柔光屏‏‏学习成长的‏‏平板新品。‏

‏屏幕方面，华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏配备了 11.5 英寸的‏‏护眼柔光‏‏屏，去除了屏幕边框的塑料支架，‏‏进一步缩窄边框宽度‏‏，‏‏拥有 86% 的屏占比。‏‏还‏‏采用了 2200*1440 分辨率与 120Hz 高刷新率，3:2 显示比例，同时也配备了‏‏护眼‏‏“柔光屏”。

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‏具体来看，华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏升级的护眼柔光屏采用了防眩纳米蚀刻‏‏技术‏‏，在镜面玻璃表面通过化学蚀刻，形成数以亿计的纳米级纹理，将镜面反射转化成漫反射，有效地减弱了外界光线对镜面显示的干扰，也让原本通过液晶直射而出的背光产生散射，使肉眼所见的屏幕光线更加均匀。‏

‏并且‏‏在护眼认证方面，华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版‏‏获得了莱茵 TÜV 无反射认证、莱茵低蓝光、无频闪认证和 SGS 低视觉疲劳金标认证。‏

‏其次，柔光屏搭配 HUAWEI M-Pencil（第二代）手写笔，笔尖接触屏幕，即可感受到屏幕表面的纳米纹理结构与手写笔摩擦带来的阻尼感和震动感，进一步还原纸质笔记体验。‏

‏在‏‏设计上，华为 MatePad 2023 款采用了全金属一体机身，无断缝的隐藏式天线设计，机身 6.85mm 厚，499g 轻。配色方面，提供了海岛蓝、冰霜银、深空灰三款选择。搭配阳极氧化工艺上色，提升了机身的耐磨度与防指纹污渍‏‏能力‏‏。‏

‏系统方面，华为 MatePad 2023 款搭载了最新的 HarmonyOS 3.1，提供了卡片堆叠功能，同样尺寸的卡片支持形成堆叠。交互方面，全新智慧多窗，平行视界也迎来‏‏升‏‏级，功能方面支持超级中转站、多设备通信共享、平板手机多屏协同、平板 PC 多屏协同、AI 字幕实时翻译等。‏

‏此外，华为 MatePad 2023 款搭载了“超帧游戏引擎”，支持游戏画面插帧，使画面最高达到 120FPS。‏

‏生态方面，华为 MatePad 2023 款‏‏拥有丰富的软件，其中‏‏搭载‏‏的‏‏华为教育中心，携手 240 + 家优质教育伙伴，‏‏打造了‏‏一个智慧化的学习平台，支持全新的鸿蒙平板的教育中心、华为笔记、课程表 FA 卡片等实用、专业的软件生态‏‏，‏‏此外‏‏华为 MatePad 2023 款学习桌面‏‏还‏‏上线‏‏了‏‏教材同步学功能。‏

‏核心配置上，华为 MatePad 2023 款搭载 4nm 制程‏‏‏‏芯片，支持 2*2 MIMO 双天线 Wi-Fi 6，配备 7700mAh 大电池，官方表示待机时长可超过 37 天，支持 20W‏‏快速‏‏充电。采用四扬声器，升级的音频算法 Histen8.1，最终的响度可达 82dB。‏

‏华为 MatePad 2023 后置 1300 万像素摄像头，拥有 F1.8 大光圈。前置配备 800 万像素的超广角摄像头，视角达到 105 度。‏

‏配件方面，支持 HUAWEI M-Pencil（第二代）和华为智能键盘，其中键盘沿用了家族化的分离式设计，蓝牙连接，Pogopin 充电，保护壳套设计。‏ ‏

‏目前，华为平板家族包括华为 MatePad Pro系列、‏‏华为‏‏MatePad Air 系列、‏‏华为‏‏MatePad 系列、‏‏华为‏‏MatePad SE 系列、‏‏华为‏‏MatePad Paper 系列。

‏此次新发布的华为 MatePad 2023 款‏‏柔光版 1899 元起、‏‏华为 MatePad 2023 款‏‏标准版 1699‏‏元‏‏起‏‏，将于‏‏7 月 20 日‏20:08‏开启预售，7 月 27 日‏00:00‏正式开售，购买 MatePad 2023 款可获得 2 个月教育中心会员免费体验权益。‏

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