电子纸巨头元太科技：电纸书市场被 iPad 打败，电子标签是新蓝海

IT之家 7 月 20 日消息，据台媒《经济日报》报道，电子纸巨头、台企 E Ink 元太科技董事长李政昊今日在出席一场论坛时表示，元太科技当年利用电子纸优势，携手索尼打造电纸书阅读器，正当亚马逊要用阅读器反转图书产业，却遭遇苹果 iPad 争夺市场。李政昊还表示，元太后来依靠收专利费并在电子标签领域开拓出了新蓝海。

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李政昊介绍，元太科技当初与索尼合作打造阅读器，除了提供硬件，还与 Adobe 合作推出 epub 格式，才有了电子书的标准格式。电纸书阅读器在实现纸张数字化的同时，也保有了纸张省电和柔性的特征。

李政昊说当年亚马逊创始人贝索斯说要用电纸书阅读器 Kindle 反转书市产业，元太科技因此买下韩国面板厂商 Hydis 提升产能，还并购了美国上游电子纸材料公司 E Ink。

然而正当元太看好电纸书可受惠于 Kindle 之际，乔布斯推出了第一款 iPad，这也让 Kindle 销量大幅下滑，元太科技股价一度跌到仅剩十几元（新台币）。

李政昊表示，元太科技选择收取专利费，并投入到电子标签市场，成功从低谷反弹。他表示，如今元太科技一年的专利费收入超过 300 亿新台币（IT之家备注：当前约 69.6 亿元人民币），“大概是亚洲最会收专利费的公司之一。”

李政昊指出，虽然元太科技在电子纸市场市占率高达 9 成，但在整体零售标签市场占比不到 1 成。在全球高通胀背景下，零售业不断调整产品价格、人力难找，电子标签还有很大成长空间。

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