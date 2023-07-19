马斯克的 Neuralink 公司动物实验遭投诉，美国农业部长称没发现违规

IT之家 7 月 19 日消息，据路透社报道，美国农业部长托马斯・维尔萨克（Thomas Vilsack）在 7 月 14 日给国会议员厄尔・布卢门纳尔（Earl Blumenauer）的一封信中表示，除了已经报告的 2019 年事件之外，该部门没有发现埃隆・马斯克（Elon Musk）的脑机接口公司 Neuralink 有任何违反动物研究规则的行为。

维尔萨克写道，农业部官员在收到一份关于该公司处理动物实验的投诉后，进行了一次“重点”检查，但没有发现任何合规问题。此次检查包括在 2023 年 1 月到访 Neuralink 的两个设施，并将进行更多的检查。

马斯克对他的脑植入创业公司有着很大的雄心，他曾称其芯片将使健康和残疾人士都能方便地在附近的设施进行快速的外科手术，以治疗肥胖、自闭症、抑郁症和精神分裂症。他甚至认为它们可以用于网上冲浪和心灵感应，Neuralink 正在准备在人类身上测试其脑植入设备。

维尔萨克在信中说，该部门没有将 Neuralink 在 2019 年 8 月发生的一起“不良外科事件”列入检查记录中。因为该公司主动报告了这一事件，并采取了纠正措施，这符合当时的政策。农业部在 2021 年改变了规则，自我报告违规不再可以免受处罚。

根据动物福利倡导组织责任医学委员会（PCRM）获取的电子邮件和公开记录显示，在 2019 年的事件中，一名 Neuralink 外科医生使用了一种未经动物研究监督小组批准的密封剂来封闭了在猴子头骨上钻的孔。

引发这次最新检查的投诉是由 PCRM 于 2022 年 2 月针对 Neuralink 和当时与该公司合作的加州大学戴维斯分校（UC Davis）提出的，其指控该公司在 2017 年至 2020 年期间对 23 只猴子进行了致命实验。Neuralink 于 2020 年结束了与 UC Davis 的合作。

此外，路透社通过多年来的采访和内部文件发现，Neuralink 有四项涉及 86 头猪和两只猴子的实验因人为错误而出现问题。这些错误削弱了实验的研究价值，并需要重复测试，导致更多动物被杀。

维尔萨克没有提供农业部监察长办公室（OIG）调查进展的更新，他称：“如果（OIG）调查 Neuralink 设施并发现农业部应该采取额外的行动，我们将全力配合采取这些行动。”

IT之家此前报道，美国食品和药物管理局（FDA）最近批准了 Neuralink 公司开始在人类身上测试其脑植入设备的请求，该机构去年因安全原因拒绝了 Neuralink 进行人类试验的请求。

即使获得 FDA 的批准，该公司还面临其他挑战。交通部正在调查 Neuralink 是否非法运输了从猴子大脑中取出的危险病原体，而没有进行适当的隔离。

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