中国气象局气象导航中心成立，将为船舶海洋航行提供气象导航服务

IT之家 7 月 20 日消息，中国气象局气象导航中心今日在北京揭牌成立，将更好地为船舶海洋航行提供气象导航服务。

▲ 图源 Pexels

据中国气象局官微介绍，气象导航是根据航区未来的天气、海况条件和船舶性能特征为船舶优选一条能避开恶劣风浪区，航程短、航时少、节省燃料、提高运营效益和确保安全的最佳航线。

气象导航中心一平台一船端一网站的全链条远洋气象导航业务服务系统已经上线，建立的“岸导 + 船导”相结合的服务模式，可满足船舶用户自主航行需求，还能同时为航运企业及货运企业提供船队航行、气象导航服务情况监控等信息。

中国气象局表示，自 2017 年起，为响应国家“一带一路”倡议，服务海洋强国战略，气象导航团队着手建立我国远洋气象导航业务，着力构建以风云气象卫星及洋面观测、中国气象局全球数值预报为基础，全球智能网格预报为支撑，融合海洋学、航海学以及计算机等多学科的远洋气象导航技术体系，集中攻关船舶智能航行、航行风险评估、船舶失速算法等技术，建设了新一代远洋气象导航系统。

IT之家从官方获悉，截至目前，中国气象局气象导航团队已累计服务船舶近 8000 航次，服务船企超 60 家。导航服务平均航线优化率达 30%。平均每航次节省航程 19 海里，单航次最多优化 300 海里，相当于节省了 1 天航时。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。