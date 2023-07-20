英特尔发布 4575 WHQL 显卡驱动：支持《瑞奇与叮当：时空跳转》与《遗迹 2》

IT之家 7 月 20 日消息，英特尔现已发布 31.0.101.4575 WHQL 显卡驱动，为新作《瑞奇与叮当：时空跳转》与《遗迹 2》提供支持。

此外，该驱动修复了以下两个 Bug：

《光环：无线》(DX12) 在加载到游戏菜单后可能会遇到应用程序冻结或崩溃的情况。

使用 XSplit Broadcaster 流式传输《Dota 2》 (DX11) 可能会在游戏捕获模式下出现损坏。

据IT之家此前报道，索尼 PS5 独占游戏《瑞奇与叮当：时空跳转》将于 7 月 26 日上线 PC 平台。

瑞奇和叮当将首度登陆 PC，开启空间穿越之旅。帮助他们对抗来自另一个世界的邪恶统治者，在充满刺激战斗的世界间穿梭。他们所处的宇宙正是敌人的下一个目标，再次拿起这对活力搭档的酷炫武器，阻止一场即将发生的空间崩塌！超级二人组将联手熟悉的盟友与更多新面孔，其中包括新登场的蕾薇特，她是来自另一个次元的隆巴克斯反抗军战士，立志于解决这场机器人灾难。

Gunfire Games 开发的《遗迹 2 (Remnant II)》是畅销游戏“遗迹：灰烬重生 (Remnant: From the Ashes)”的续作。在本作中，人类幸存者将再次深陷可怕的世界，对抗新的邪恶怪物和神一般的敌人头目。孤军奋战，或者与两名朋友合作，探索未知的深处，阻止邪恶摧毁现实世界。若想取得成功，玩家必须依靠自己和团队的力量，完成最艰巨的挑战，让人类免于灭绝的命运。

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