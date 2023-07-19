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英特尔幻影峡谷 NUC 降至 3999 元：i7 + RTX 2060 准系统配置

2023/7/19 19:45:18 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 19 日消息，英特尔幻影峡谷 NUC 迷你主机的准系统的官方价格目前已经降到了 3999 元，第三方店铺价格低至 3599 元。

幻影峡谷

据IT之家此前报道，幻影峡谷 NUC 迷你主机推出于 2021 年，首发价格为 7999 元。

配置方面，幻影峡谷 NUC 配备的是 11 代酷睿 i7-1165G7 + RTX 2060 显卡。接口方面，幻影峡谷可通过 HDMI、mDP 和两个雷电 4 连接四个 4K 显示器，还有 6 个 USB 3.2 Gen2 接口。网口从上代的双网口变为单 2.5G 网口，正面的 SD 卡槽支持 UHS-II SD 卡。

幻影峡谷内置两个 M.2 接口，一个为兼容 SATA 的 M.2 2280 插槽，一个为支持服务器 SSD 的 M.2 22110 插槽。内存插槽有两个，支持到 64GB DDR4-3200。散热规格方面，幻影峡谷内置两个 12V 大风扇，CPU 双热管，显卡三热管，还有一根热管为显存导热。

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关键词：幻影峡谷NUC

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