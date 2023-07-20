英特尔公布 Intel 18A 客户：波音和诺斯罗普・格鲁曼公司

IT之家 7 月 20 日消息，英特尔本周公布了计划采用 Intel 18A（1.8nm 工艺）的两位第三方客户，分别为波音公司和诺斯洛普・格鲁曼公司。

图源：英特尔

Intel 18A （1.8nm）制程是英特尔新命名的制程之一。2020 年，英特尔提出 Intel 7、Intel 4、Intel 3 及 Intel 20A、Intel 18A 等先进制程，并计划一年推出一代。

Intel 4、Intel 3 及 Intel 20A、Intel 18A 四代先进制程由两个团队同时进行研发。其中，Intel 20A 将根据规划在 2024 年上半年量产，目前已与高通达成合作。

Intel 18A 制程原规划是在 2025 年量产，现在推进速度超于预期，将提前半年在 2024 年下半年量产。

IT之家今年 3 月报道，英特尔高级副总裁暨中国区董事长王锐表示，Intel 7 已经大规模量产，Intel 4 将于今年下半年上场，将用于酷睿处理器（Meter Lake），Intel 3 正在按计划推进，Intel 20A（2 纳米）、Intel 18A（1.8 纳米）的测试芯片已经流片。

关于诺斯洛普・格鲁曼公司：

诺斯洛普・格鲁曼公司，简称诺格，是总部设于美国的跨国航空航天及国防科技公司。组建于 1994 年，诺斯洛普公司收购格鲁曼公司后组成，是世界第 4 大军工生产厂商、最大的雷达制造商。2020 年 Fortune 500 排名美国第 96 大企业。

关于波音公司：

波音公司是美国一家开发、生产及销售固定翼飞机、旋翼机、运载火箭、导弹和人造卫星等产品，为世界最大的航天航空器制造商。于 1997 年并购麦克唐纳-道格拉斯公司后，成为美国境内唯一制造民航用宽体客机的公司，与欧洲空中客车公司同为世界仅有的两家大型民航机制造商，彼此瓜分市场。

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