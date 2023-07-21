小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 今日开卖：R7 7840HS + 3.2K 120Hz 屏，4799 元

IT之家 7 月 21 日消息，小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 今日 10 点开售，搭载 AMD 7040 HS 系列处理器和 3.2K 120Hz 屏，R5 7640HS 版 4599 元，R7 7840HS 版 4799 元。

IT之家整理小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 规格如下：

这款笔记本最高搭载 R7 7840HS 处理器，官方称对比上代 R7 6800H 单核性能提升达 18.21%，多核性能提升达 21.72%，同时在生产力上也有 10% 的提升，32W 即可实现 Zen 3+ 架构处理器 55W 的性能水平。该处理器支持 54W 性能释放，双风扇 + 双热管设计，配备的内存为 LPDDR5-6400 规格。

核显方面，R7 7840HS 的 780M 核显性能较上代提升约 20%，实测 《原神》、《极限竞速：地平线 5》、《赛博朋克 2077》、《荒野大镖客 2》这些爆款游戏都能达到流畅玩的程度。

其他方面，这款笔记本配备 3.2K 120Hz 500nits HDR 屏，采用高端 CNC 一体精雕工艺，搭载 72Wh 电池，薄约 14.9mm。

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