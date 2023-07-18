上市价 299 元：小米米家台灯 Pro 读写版 199 元官方新低

小米米家台灯 Pro 读写版去年 10 月发售，售价 299 元。

今日京东旗舰店直降至 229 元，领 20 元券后实付 209 元近期新低。

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天猫官方旗舰店今日立减 + 券后也是 199 元，只不过大部分地区已售罄：

据介绍，小米米家台灯 Pro 读写版灯头长达 380mm，最大照明范围达 1.5 平方米，光线覆盖整张书桌，桌子边缘都能看得清。

米家台灯 Pro 读写版中心照度 1690lx，相比上一代米家台灯 Pro 读写区域照度提升将近 2 倍，300mm 范围内灯光均匀度达到 2.33，符合国家 AA 级照度标准。

米家 App 支持 2700K-5500k 色温调节，1%-100% 亮度调节。灯光随台灯底座旋钮实时变化，轻扭，调节亮度；按压旋转，调节色温。

IT之家了解到，这款台灯显色指数达到 Ra95，防蓝光危害等级达到了 RG0 豁免级，通过中国质量认证中心认证，符合 CQC 读写台灯所有认证指标。

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