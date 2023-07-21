消息称苹果 iPhone 15 系列采用 1G6P F1.7 光圈设计，无缘叠片式电池

IT之家 7 月 21 日消息，消息源 RGcloudS 今天发布系列推文，表示除了部分中国手机品牌之外，即将到来的 iPhone 15 系列是首款采用混合镜头的国际手机。

爆料称 iPhone 15 系列将会采用 1G6P・F1.7 光圈设计，意味着相同的 IMX 传感器下，进光量可以提高 15-20%，且能产生更丰富、更优秀的色彩。

IT之家注：这里的“G”代表的是“Glass”，也就是玻璃透镜；这里的“P”代表的是“Plastic”，指的是塑料透镜，玻璃透镜比塑料贵。镜头越多，成本就越高，优质相机应采用玻璃镜头，其成像效果优于塑料镜头。

爆料还透露了 iPhone 16 Pro Max（或者叫 iPhone 16 Ultra）主摄将会采用来自 AAC 的 2G6P 透镜；超广角使用 2G5P 透镜；长焦使用 1G5P 透镜，后两者均由 Sunny 提供。

另外消息称小米正在开发 2G6P 方案，可能是小米公司独有的，不过目前存在量产问题。2G5P 仍在测试、1G5P 是大概率，苹果想在没有新传感器的情况下带来升级，以节省成本。

另外他表示 iPhone 15 系列不会采用叠片式电池方案，但 iPhone 15 系列会具备 40W 有线快充和 20W MagSafe 充电。

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