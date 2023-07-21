科技昨夜今晨 0721：分析师称苹果不再计划明年推出 iPhone SE 4、苹果正开发推进“Apple GPT”AI 模型、努比亚 Z50S Pro 手机发布

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 21 日，星期五，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、消息称 iOS 版铁路 12306 App 正内测适配实时活动

据网友反馈，目前 iOS 版本铁路 12306 的最新测试版 App 已经适配“实时活动”功能，App 首页检票口和席位显示界面也做出调整，相关信息显示更加醒目。>> 查看详情

2、暴雪宣布旗下游戏登陆 Steam，《守望先锋 2》已率先上架

暴雪 7 月 20 日宣布旗下游戏将陆续登陆 Steam 平台，其中《守望先锋 2》将首先于 8 月 11 日在 Steam 发售，目前已经上架，支持繁体中文但不支持简体中文。>> 查看详情

3、苹果拒绝英国政府监控要求，威胁在该国停止提供 FaceTime 和 iMessage 服务

英国政府正计划更新 2016 年生效的《调查权力法案》（IPA），该法案允许内政部强制科技公司在不告知公众的情况下禁用端到端加密等安全功能。苹果公司表示，如果英国政府修改监控法案，要求科技公司做出重大的安全和隐私方面的改变，该公司将在英国停止提供包括 FaceTime 和 iMessage 在内的服务。>> 查看详情

4、苹果正开发推进“Apple GPT”AI 模型

根据彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果内部正在开发“Apple GPT”人工智能项目，足以媲美 OpenAI 的 ChatGPT 项目。报道称苹果目前还没有发布 Apple GPT 的计划，古尔曼表示苹果可能会在 2024 年发布。>> 查看详情

5、消息称苹果 iPhone 15 手机可能延迟到四季度上市，华尔街下调业绩预期

苹果二季度财报即将在大约两周后揭晓，华尔街也正开始调整对苹果二季度及之后的业绩预估。但已经有分析师对苹果的业绩表示担忧，因为近期 iPhone 销售似乎较为疲软。分析师莫汉 7 月 19 日发布研究报告指出，苹果预定 8 月 3 日发布的二季度财报可能“大致符合”华尔街预估。此外，新款 iPhone（暂称 iPhone 15）推出时间可能延后好几个礼拜，并推迟至今年第四季度。>> 查看详情

6、酷喵 VIP 更名优酷 SVIP

7 月 20 日是 720 优酷会员日，优酷宣布即日起酷喵 VIP 会员正式改名为优酷 SVIP 会员，并且新增四大权益，号称价值超千元。四大权益包括：

免费观看更多付费剧集；

每月通过 SVIP 尊享券享受折扣；

支持电视、手机、平板、PC、H5、车载等 8 台设备同时登录，3 台设备同时在线；

每月可领淘麦 VIP 会员，享受电影演出购票优惠、买一赠一等权益。>> 查看详情

7、分析师称苹果不再计划明年推出 iPhone SE 4

在与亚洲供应链公司交谈后，巴克莱分析师 Blayne Curtis 和 Tom O'Malley 认为，苹果公司推迟了原定于 2024 年发布第四代 iPhone SE 的计划。这款手机本来预期会搭载苹果自主设计的 5G 调制解调器，但目前看来该调制解调器还没有准备好。>> 查看详情

8、努比亚 Z50S Pro 手机发布，3699 元起

努比亚 Z50S Pro 旗舰新机于 7 月 20 日下午正式发布，该机搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，也就是 3.36GHz 的高频版本，内置 4233mm² VC 均热板、LPDDR5X 内存；配有 6.78 英寸 1.5K 超视网膜护眼直屏（2800×1260）、5100mAh 电池 + 80W 快充。具体售价如下：

12GB + 256GB 售价 3699 元

12GB + 1TB 售价 3999 元

16GB + 1TB 售价 4399 元

拾光之镜（白色）12GB + 1TB 售价 4099 元

拾光之镜（白色）16GB + 1TB 售价 4499 元 >> 查看详情

9、神舟十六号航天员乘组圆满完成出舱活动全部既定任务

北京时间 2023 年 7 月 20 日 21 时 40 分，经过约 8 小时的出舱活动，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮密切协同，在空间站机械臂支持下，圆满完成出舱活动全部既定任务，航天员景海鹏、朱杨柱已安全返回空间站问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。>> 查看详情

10、腾讯：单笔 200 元及以下国际卡交易，微信支付免收手续费

腾讯 7 月 20 日表示，为进一步提升境外用户在境内的移动支付体验，腾讯携手 Visa、Discover Global Network（含 Diners Club）、JCB、Mastercard 等国际卡组织深化合作，近日全面有序开放境内各城市的微信支付商户网络。

为支持用户小额高频的消费需求，对于单笔交易金额人民币 200 元及以下的国际卡交易，微信支付承担国际卡交易相关费用，免收用户交易手续费（具体以支付页面提示为准）。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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