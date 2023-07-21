三星高管透露苹果正开发 20 英寸的可折叠设备

IT之家 7 月 21 日消息，三星高管昨日出席在韩国首尔驿三洞商业区举办的 SID Review 活动，回顾了开发可折叠设备的难点和遇到的问题，并透露苹果目前正和 Samsung Display、LG Display 共同开发 20 英寸可折叠设备。

Samsung Display 执行董事 Baek Seung-in 在昨日的活动中，阐述了当前可折叠设备遇到的技术难点：

可折叠裂缝

可折叠折痕

手写笔问题

折叠扭矩

压缩应力

屏幕变形

Baek Seung-in 表示自 2019 年推出第一代可折叠手机以来，折痕问题始终放在开发首位，IT之家翻译他的内容如下：“我们已经努力多年，虽然改善了折痕，但依然无法完全让其消失”。

Baek Seung-in 在活动中透露，当前正和 LG Display 公司合作，为苹果公司开发一款可折叠的 20 英寸平板、笔记本混合设备，只不过他表示需要更长的时间准备。

Ross Young 曾在今年 2 月表示，苹果正在开发一款 20.5 英寸的可折叠笔记本，最快可能在 2025 年发布。

他当时表示：“目前我了解到的信息是，苹果可能会在 2025 年推出 20.5 英寸的可折叠笔记本，但是没有了解到 2024 年苹果会推出可折叠 iPad。或许这条消息对于铰链公司是个很好的 PR”。

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