微信小程序新渲染引擎 Skyline 发布正式版，加载速度提升 50% 以上

IT之家 7 月 21 日消息，微信开放社区官方人员日前宣布，微信小程序新渲染引擎 Skyline 已发布正式版，进一步提升小程序的渲染性能和体验。

据介绍，新的渲染引擎 Skyline 已跟随着基础库 3.0.0 发布，拥有以下三点主要提升：

体验更原生：支持灵活的手势操作、稳定的 scroll-view 组件等能力，高效实现瀑布流 / 吸顶布局、卡片转场、半屏切换等更贴近原生的交互体验

性能更强大：无论是启动性能还是运行时性能，应用 Skyline 渲染引擎的小程序均有不同程度的性能提升，加载速度可提升 50% 以上

开发更高效：支持常用的 CSS 特性并且新增高级特性，支持开发者快速迁移并构建类原生体验的小程序

此外，微信官方一同推出了 XR-Frame 3D 开发框架、glass-easel 新组件框架。

XR-Frame 3D 开发框架可以让开发者使用 WXML 构建出一个 3D 小程序，支持粒子、后处理、视频等能力。

glass-easel 新组件框架替换了原有的 Exparser 组件框架，号称具有更快的执行速度，实现小程序在启动和界面更新（setData）时的更低延迟；新增 Chaining API 以提供更好的 TypeScript 支持，同时添加动态 slot 等特性，降低开发门槛。

IT之家附三大更新的具体开发文档：

新渲染引擎 Skyline：点此查看

XR-Frame 3D 开发框架：点此查看

glass-easel 新组件框架：点此查看

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