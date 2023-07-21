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继微信之后，支付宝宣布境外用户可在中国使用移动支付

2023/7/21 9:10:41 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 西窗旧事某咸鱼的小号艺术家李大丁 的线索投递！

IT之家 7 月 21 日消息，蚂蚁集团今日宣布，作为杭州亚运会官方支付合作伙伴，支付宝已经完成对境外用户在中国使用移动支付的服务支持。来自全球的运动员、游客，可以在全国使用支付宝享受购物、打车、坐地铁、游览景区等各种便捷服务。

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用户需要下载支付宝 App，点击“注册账号”，选择“国际版”。完成之后，用户可点击“立即添加”进入绑卡页面，按照页面提示，即可完成绑卡操作。目前，支付宝已支持 Visa、Mastercard、Discover Global Network（含 Diners Club）等国际卡组织。

另外，支付宝绑定国际卡后的使用方式与国内银行卡并无不同，均支持扫码支付和付款码支付。

据IT之家此前报道，腾讯于近日宣布携手 Visa、Discover Global Network（含 Diners Club）、JCB、Mastercard 等国际卡组织深化合作，全面有序开放境内各城市的微信支付商户网络。入境人士通过护照、港澳居民来往内地通行证（回乡证）、台湾居民来往大陆通行证（台胞证）、港澳居民居住证、台湾居民居住证、外国人永久居留身份证开通微信支付，绑定国际银行卡，即可在逾千万家中小商户便捷消费。

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关键词：支付宝

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