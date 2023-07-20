腾讯：单笔 200 元及以下国际卡交易，微信支付免收手续费

IT之家 7 月 20 日消息，腾讯今日表示，为进一步提升境外用户在境内的移动支付体验，腾讯携手 Visa、Discover Global Network（含 Diners Club）、JCB、Mastercard 等国际卡组织深化合作，近日全面有序开放境内各城市的微信支付商户网络，支持餐饮、交通、商超、酒旅等各领域商户，支持扫码、被扫、微信小程序、In-APP 多种支付方式，不断拓展消费场景。2019 年，微信支付即已支持绑定国际信用卡，支持用户在衣食住行等领域的部分试点商户消费。

据介绍，此次开放微信支付商户网络之后，入境人士通过护照、港澳居民来往内地通行证（回乡证）、台湾居民来往大陆通行证（台胞证）、港澳居民居住证、台湾居民居住证、外国人永久居留身份证开通微信支付，绑定国际银行卡，即可在逾千万家中小商户便捷消费。

为支持用户小额高频的消费需求，对于单笔交易金额人民币 200 元及以下的国际卡交易，微信支付承担国际卡交易相关费用，免收用户交易手续费（具体以支付页面提示为准）。

IT之家查询获悉，国务院、发改委此前相继发布指导实施意见，提及完善入境游客移动支付解决方案，提高游客消费便利性，明确指出鼓励境内支付服务机构在依法合规前提下与境外发卡机构合作，为境外游客提供移动支付业务。

路透社上个月报道称，腾讯控股和蚂蚁金服已表示，他们将允许用户将海外信用卡关联到其支付平台上，以此方便外国游客在华消费。

今年，成都大运会、杭州亚运会等国际赛事陆续举办，入境人员数量持续增长，腾讯开放微信支付商户网络，以及此前推出境外本地钱包与境内互联互通等举措，将极大提升入境用户的移动支付体验。

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