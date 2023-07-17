消息称苹果 iPhone 15 系列、三星 S24 +/Ultra 将采用堆叠式电池技术，拥有更高能量密度

IT之家 7 月 17 日消息，据最新传闻，苹果公司的 iPhone 15 系列手机可能会采用堆叠式电池技术，以提高能量密度和延长使用寿命。这一消息来自推特用户 @RGcloudS ，他同时透露，三星公司的 Galaxy S24 + 和 S24 Ultra 也将使用堆叠式电池技术。

堆叠式电池单元采用一种叫做层压的制造技术，其中电池元件和隔板被折叠成锯齿状的层次，而不是卷起来。由于封装单元内的空间浪费较少，可以包含更多的活性物质，从而增加总容量。这使得堆叠式电池相比卷绕式电池能够拥有更高的能量密度。热量也能在单元内更均匀地分布，而不是集中在一个区域，从而延长电池的寿命。

堆叠式电池由于能够提供高功率输出和快速充电，以及优越的能量密度，已经在电动汽车领域得到了广泛应用，还被用于医疗设备、航空航天和可再生能源储存等领域。

此外，该推特用户还称，发现了苹果公司探索 40W 有线充电和 20W MagSafe 无线充电的迹象，但不确定这是否与 iPhone 15 或 iPhone 16 系列有关。目前，iPhone 14 Pro Max 的最高有线充电速度为 29W，而 MagSafe 只能达到 15W。

IT之家需要指出的是，@RGcloudS 主要关注安卓系统的爆料，关于其苹果相关爆料的准确性尚不清楚，因此目前还应该对此爆料持谨慎态度。

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