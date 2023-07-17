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消息称苹果 iPhone 15 系列、三星 S24 +/Ultra 将采用堆叠式电池技术，拥有更高能量密度

2023/7/17 21:47:59 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 17 日消息，据最新传闻，苹果公司的 iPhone 15 系列手机可能会采用堆叠式电池技术，以提高能量密度和延长使用寿命。这一消息来自推特用户 @RGcloudS ，他同时透露，三星公司的 Galaxy S24 + 和 S24 Ultra 也将使用堆叠式电池技术。

堆叠式电池单元采用一种叫做层压的制造技术，其中电池元件和隔板被折叠成锯齿状的层次，而不是卷起来。由于封装单元内的空间浪费较少，可以包含更多的活性物质，从而增加总容量。这使得堆叠式电池相比卷绕式电池能够拥有更高的能量密度。热量也能在单元内更均匀地分布，而不是集中在一个区域，从而延长电池的寿命。

堆叠式电池由于能够提供高功率输出和快速充电以及优越的能量密度，已经在电动汽车领域得到了广泛应用，还被用于医疗设备、航空航天和可再生能源储存等领域。

此外，该推特用户还称，发现了苹果公司探索 40W 有线充电和 20W MagSafe 无线充电的迹象，但不确定这是否与 iPhone 15 或 iPhone 16 系列有关。目前，iPhone 14 Pro Max 的最高有线充电速度为 29W，而 MagSafe 只能达到 15W。

IT之家需要指出的是，@RGcloudS 主要关注安卓系统的爆料，关于其苹果相关爆料的准确性尚不清楚，因此目前还应该对此爆料持谨慎态度。

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