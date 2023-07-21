淘汰 cookie 进行时，谷歌 Chrome 浏览器下周开始启用 Privacy Sandbox

IT之家 7 月 21 日消息，谷歌于 2019 年倡导推行 Privacy Sandbox，计划替代网页浏览器中的 cookie。

谷歌今天发布新闻稿，宣布自 7 月 24 日开始，计划让 35% 的 Chrome 115 稳定版浏览器用户率先启用 Privacy Sandbox API。

IT之家翻译谷歌新闻稿部分内容如下：

用户在安装版本更新或增量 API 更新之后，需要重新启动 Chrome 浏览器，从而启用 Privacy Sandbox API。这意味着实际推行过程中需要额外的时间达到预定目标。

谷歌表示邀请 35% 的 Chrome 115 用户测试之后，计划在 8 月初将用户规模扩大到 60% 的 Chrome 115 用户，预估到 8 月中旬扩大到 99%；谷歌计划在 Chrome 116 稳定版中默认启用 Privacy Sandbox API。

谷歌此前表示，计划在 2024 年下半年消除所有第三方浏览器 Cookie。

谷歌表示 Privacy Sandbox 计划旨在开发能够实现以下目标的技术：既能保护用户在线隐私，又能给公司和开发者提供发展数字业务的工具，让每个人都能轻松访问开放的网络和应用。

Privacy Sandbox 是一项持续推进的计划，它将来自整个行业的各种想法整合成新的提案，并对这些提案进行测试、评议和迭代改进。

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