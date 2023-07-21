利润率降低不被看好：特斯拉股价下跌 9.7%，一夜缩水 899 亿美元

IT之家 7 月 21 日消息，特斯拉公司早前公布了 2023 年第二季度的经营数据，马斯克在财报会议上表示，因经济不行，特斯拉汽车未来可能还会降价。

▲ 图源 特斯拉官方发布的财报数据

外界普遍对马斯克这一言论不看好，认为这种降价行为将令特斯拉汽车利润大幅降低。股票研究公司 NewConstructs 的首席执行官 DavidTrainer 宣称，特斯拉与“现实完全脱节”，并暗示该公司的股价应该只值 26 美元（IT之家注：当前约 186.49 元人民币）。

受此影响，特斯拉公司股价日前大跌 9.74%，创 4 月 20 日以来最大单日跌幅，市值一夜蒸发 899 亿美元（当前约 6445.83 亿元人民币）。按持股比例计算，马斯克的个人财富在一天之内蒸发了约 150 亿美元（约 1075.92 亿元人民币）。

据悉，尽管特斯拉 2023 年第二季度“日进 20 亿人民币，卖一辆车赚 4 万多人民币”，但单车辆利润已经下降到了近三年以来的最低水平。

Bernstein 公司分析师 ToniSacconaghi 则表示，当下特斯拉的“人工智能”和“扩张充电桩”的举动，实际上对于特斯拉公司而言没有财务意义，他认为特斯拉的降价政策“虽然能够一时满足公司的指标要求”，但长期以来只会造成外界愈发不看好特斯拉的财务数据，因此他对特斯拉持悲观态度。

实际上特斯拉汽车今年在华也降价了 2 次，截至当下，用户购买全新 ModelS / X 两款车型现车，即可享受 3.5 万至 4.5 万元不等的“优惠福利”。而根据IT之家早前报告，特斯拉在今年第一季度交付了创纪录数量的汽车。

▲ 图源 特斯拉官网

据悉，特斯拉在 2023 年前三个月交付了 422875 辆汽车，比上一季度增长 4%。该公司周日宣布，特斯拉在此期间还生产了 441000 辆汽车。

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