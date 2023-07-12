特斯拉降价引发美国新能源汽车价格暴跌，一年内降价近 13000 美元

IT之家 7 月 12 日消息，根据美国凯利蓝皮书的数据，今年 6 月，美国新能源汽车的平均成交价为 53438 美元（IT之家备注：当前约 38.5 万元人民币），比去年同期下降了 20%，延续了该国新能源汽车价格连续几个月下跌的趋势。今年 1 月份，美国新能源汽车的平均成交价还超过 61,000 美元。去年 6 月，美国新能源汽车的平均成交价为 66,390 美元，也就是说，一年之内，美国新能源汽车的价格平均降低了近 13000 美元（当前约 93730 元人民币）。

制作凯利蓝皮书的 Cox Automotive 公司指出，作为美国新能源汽车市场的领导者，特斯拉是推动新能源汽车价格下降的主要因素。另一个因素是一些汽车制造商今年出现了库存增加的情况，新能源汽车类别的库存水平远高于整个行业的平均水平。美国新能源汽车类别的库存天数为 103 天，也就是说，新车在经销商那里放置了超过三个月才被买走，而整个行业的库存天数为 53 天。

Cox Automotive 的执行分析师米歇尔・克雷布斯说：“在特斯拉降价的带动下，今年电动汽车平均价格急剧下降，这是整个行业价格放缓的关键驱动因素。一年前，电动汽车的平均价格高于豪华车的平均价格。如今随着库存和供应量的增加，电动汽车价格正在接近行业平均水平。”

蓝皮书还显示，制造商提供的优惠也在 6 月份增加，并达到了一年来的最高点，平均为 2,048 美元，占平均成交价的 4.2%，比 5 月份增加了 0.2 个百分点。

总体而言，美国汽车市场上个月的平均成交价较去年同期小幅增长 1.6%，达到 48,808 美元。凯利蓝皮书指出，这是全球疫情爆发以来最小的同比价格增幅，仅比经过修正后的 5 月份的 48,658 美元上涨了 0.3 个百分点（150 美元）。与此同时，与年初相比，成交价格下降了 1.7%（865 美元），为过去十年来 1 月至 6 月的最大跌幅。

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