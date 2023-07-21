爱驰汽车将复工复产：曾停工、停薪数月，消息称已有外资进入

IT之家 7 月 21 日消息，7 月 20 日，爱驰汽车发布《关于成立股东治理临时工作组的通知》。文件显示，此次成立的临时工作组包含复工复产组、研发组、海外组、国内销售组、引战融资组（IT之家注：“引入战略投资”的简称）、IT 组、人事组、法务组等 10 个工作小组。这意味着此前已停工、停薪时长数月的爱驰汽车，将迎来复工复产。

▲ 图源第一电动网

据国内媒体第一电动网消息，爱驰汽车之所以能够复工复产，是因为有消息称外资已经进驻，股东治理临时工作组组长之一的朱小华即是资方派遣人员，但资方具体信息暂未透露。此外，另一位工作组组长付强，也是爱驰汽车的联合创始人之一，但名单中并未出现爱驰汽车董事长张洋的身影。

IT之家此前报道，爱驰汽车员工今年早些时候透露，爱驰汽车已经暂停运营，原因是资金短缺。公司总部因为拖欠了办公室的租金、物业费和水电费等而断电，员工被要求居家办公。而且，员工的薪水、社保和公积金也一直没有按时发放。

从今年 2 月开始，爱驰汽车的薪资发放就开始不正常，当时（2023 年 5 月） 3 月和 4 月的工资还没有结清。公司员工大群也只剩下大约 1600 人，很多人已经离职，爱驰汽车的供应商也遭遇了货款拖欠的问题。

爱驰汽车 App 的多个板块内容也被清空；保养服务套餐、整车终身质保权益、放电枪等多项服务都已无法正常使用。

爱驰汽车的销量也一直不理想。数据显示，爱驰汽车在 2020 年的全年销量为 2600 辆，2021 年为 3011 辆，2022 年前 8 个月的销量为 2824 辆。2022 年 10 月，爱驰汽车推出了第二款量产车型 U6 ，但并没有改善销量状况。2023 年前三个月，爱驰汽车的累计销量只有 92 辆。

资料显示，爱驰汽车成立于 2017 年 2 月份，由曾在奔驰、奥迪、沃尔沃担任高管的付强创立。公司位于江西上饶的工厂年产能为 15 万辆，在上海设立有研发中心和设计中心，并在江苏常熟和欧洲设有电池组工厂。不过，作为较早一批实现量产交付的造车新势力之一，爱驰汽车经营状态始终难见起色。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。