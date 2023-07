当年杂志吹捧过的《双截龙》和《快打旋风 2》，如今再看感触良多

《电子游戏软件》应该是绝大部分小伙伴的童年回忆了吧!

对于那时候没钱买游戏币、买主机的小伙伴来说,这些游戏杂志的存在就是精神食粮,光是看看封面图片就足以解馋了。不过那会买杂志的钱,已经足够买玩一周的游戏币,一般玩家也是舍不得的。当然了,要是傍上有钱的同学,那杂志就可以免费分享。

《GAME 集中营》就是《电子游戏软件》的前身,在 1994 年创刊,那时候我还在读小学。

在没有电脑的年代,能够在杂志上面看到精美的游戏画面和游戏人物,那种吸引力足以让人窒息,根本无法抗拒!即使是不认识的游戏,也会让人疯狂。

这就是游戏本身的魅力啊!

游戏杂志,是当时唯一能为我们打开游戏世界大门的钥匙,记载着当时最流行的游戏。

甚至我们会将其看成是一本“武功秘籍”,记载着各种招式的指令。一书在手,天下我有

九十年代的信息传播速度很慢,毕竟那时候网络还没有流行起来。而游戏的口碑,却需要时间来证明。游戏杂志的更新速度很快,往往无法对每一款游戏进行细品,这也就导致了对游戏口碑的误判。

而这,都是时代的符号啊!

如今我们以过来人的身份再次回味这些游戏杂志时,总会发现一些特别有意思的地方:当时被夸得飞起的游戏,在经过多年的沉淀之后才发现仅仅是一款平庸之作;而一些真正经得住时间考验的游戏,在当时却被认为是粗制滥造。

今天,我们再次回味这些杂志时,总有一些特殊的情感在里面。兴奋之余中夹带着一丝回味、一丝怀念,这种感觉犹如开启了“上帝视角”,让我们以如今的眼光,来审视着九十年代人们对游戏的看法。跨越了数个时代的精神交融。

这就是游戏杂志留给我们的宝贵财富,值得一点一点地深挖。

那么,今天小编就为大家带来《GAME 集中营》中的内容,我们来看看其中是如何记载《超级双截龙》和《快打旋风 2》的。

《超级双截龙》

SFC 平台发行的《双截龙》有好几个版本,其中包括了《忍者蛙 VS 双截龙》《双截龙格斗》,以及正统作品《超级双截龙》。

估计很多小伙伴都比较奇怪,为什么这款游戏有两个名字:《双截龙归来》和《超级双截龙》。其实这就是日版和美版的区别了,其中的剧情也发生了一点点的改变,但无关紧要。

注:在 2017 年《双截龙 4》发行之前,玩家们一直认为这款游戏就是《双截龙 4》

在《GAME 集中营》详细记载了这款游戏的剧情、玩法、系统、杂兵介绍和超必杀的释放。

这款游戏的质量到底怎么样呢?这就见仁见智了。目前的口碑还是比较好的,甚至有论坛将其评为神作。

只是对新手不太友善,动不动就被一群人包围。需要一定的时间来适应,站都站不起来。打击感不流畅,没有跑步,这或许就是很多新手玩家的第一感觉。但你只要坚持玩一个小时,或许就能打消你的这个看法了。

游戏的核心玩法,还得是双人互殴模式,其次就是蓄力和防御反抓。

防御反抓演示:

我们来看看杂志中的记载:

看看那时候的翻译,都是随心所欲的,只要听上去像就行了。而且大部分的敌兵名字都直接成为中文名字,让不少小伙伴误以为杂兵有中国人。(的确有,但只有那么一两个)

那时候很多的游戏指令都是在看到杂志之后才知道的。这款游戏也是如此。

游戏中对必杀技的详细介绍:

这里提到的蓄力方式有好几种,蓄力一下可以使用“旋转铁拳”和“凌空穿心脚”。这两个名字取得不错,但实用性不强,很容易被反击。

蓄力过半时,可以使用“龙尾旋风脚”。如下图:

只能在敌兵出场之前做好预判,才能释放。打出来的效果和《街头霸王》肯差不多,多段 HIT。

这一招的威力比较大,而且攻击范围也比较宽。唯一的遗憾就是,敌兵只要没死就不会停歇地向你靠近,在单人玩的情况下,你没有机会蓄力过半的能量。因此这一招很少有人使用得了。

蓄力满时,拥有超强的攻击力,每一击都有超必杀般的伤害。

最后说说游戏中的武器。双截龙其他游戏中的武器都是鸡肋。

而在这款游戏中,武器的作用非常大,甚至很多时候都是克敌制胜的关键。打得 BOSS 爬都爬不起来,无伤过关。

当时《GAME 集中营》对这款游戏大加赞誉,以如今的眼光来看,他们这次押对了。但另一款游戏的热捧,就明显翻车了。

《快打旋风 2》

SFC《快打旋风 2》是街机版《快打旋风》的正统续作。因为初代的口碑较好,《GAME 集中营》误认为二代也将会是影响世界的佳作。让我们先来看看其中的记载。

这里的翻译稍微和我们理解的有点出入,不过还是一眼就能看出,其中源柳斋真希(真纪)、卡洛斯(宫本)、哈格市长(哈狗)、科迪(哥迪)、凯(佳儿)。

我们再来看看人物介绍:

哈格市长,行伍出身,也就是军人出身。当时他的旋风拳被称为“双龙拳”。

在翻阅了大量资料后发现,哈格在当市长之前是职业摔角手,参加过《摔跤霸王》。并非是行伍出身。

源柳斋真希,从小跟随父亲习武,高中时期曾经放弃武道,追寻刺激的生活,甚至还将自己打扮成非主流,对师兄凯一直保持着好感。

多年前,真希的任性曾经让她差点吃亏,多亏师兄及时出现。也是从那个时候开始,真希开始对凯有好感。

后来源柳斋家主(二代被抓走的那位老头,是空的前代掌门),为凯和真希的姐姐丽奈定下了婚约,成为源柳斋未来的继承人。不甘心的真希开始刻苦训练,希望自己能够继承父业。

卡洛斯,是《快打旋风 2》的新人。

根据杂志记载,他是日裔巴西人,精通日本的柔道和剑道。同时也是哈格市长的徒弟。嫉恶如仇的性格,很容易使人联想到前作中的凯。看,他背负日本刀的姿势多么英武。

这里稍微吐槽一下:卡洛斯的日本刀基本不用的,全程靠拳头。

根据官方记载:Carlos grew up in South America studying different types of martial arts. He moved to Metro City to finish his studies and stayed with Mike Haggar for a period of time. Although Carlos had mastered many styles of fighting, he prefers to use his katana to slice and dice his enemies.

也就是说,卡洛斯在南美长大,喜欢学习不同类型的武术。他来到 Metro City 完成他的修行,和哈格认识并呆了一段时间。虽然卡洛斯掌握了多种格斗方式,但他更喜欢用武士刀来切碎敌人。

这里其实就能看出,两人似乎并不是师徒关系吧!

不过杂志这么记载也是非常有意思的。

在那个年代能带给我们快乐,这就足够了

感谢那个时代,同时感谢游戏杂志社的付出,我们会将这份情怀永远埋藏在心里!

