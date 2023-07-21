Square Enix 否认《最终幻想 16》游戏销量后继乏力

IT之家 7 月 21 日消息，Square Enix 于今年 6 月宣布，包含实体版及数字下载版在内 ，《最终幻想 16》游戏全球首周销量突破 300 万份。

不过 Square Enix 公布该数据之后，这一公布的数字让玩家吵起来，争论这款游戏是否能够达到 Square Enix 的预期目标。

Square Enix 在 2020 年 4 月在 PlayStation 4 游戏主机上独占发行《最终幻想 7 重制版》，三天销量为 350 万份。

Square Enix 于 2016 年 11 月在 PlayStation 4 和 Xbox One 上推出《最终幻想 15》，首日销量为 500 万份。

这场互联网论战始于彭博社的一篇报道，该文章指出《最终幻想 16》游戏在第二周销量急速下降，初期销量远远落后于该系列其它游戏。

Square Enix 随后发布声明，IT之家翻译如下：

截至 2023 年 3 月 31 日，索尼 PlayStation 5 游戏主机出货量为 3800 万台，《最终幻想 16》游戏首周销量超过 300 万份。 基于 PlayStation 5 的游戏玩家数量，《最终幻想 16》的销量“非常强劲”。

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