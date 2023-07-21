包括《刺客信条：幻景》在内，育碧明年 4 月前将发行 10 款游戏

IT之家 7 月 21 日消息，育碧公布了 2023-24 财年财报，表示计划在 2024 年 4 月的本财年内，发布包括《阿凡达：潘多拉边境》、《刺客信条：幻景》在内的 10 款游戏。

育碧本周四公布了 2023-24 财年第 1 财季的业绩报告，显示净预订额（net bookings）为 2.677 亿欧元。

育碧在财报中确认在本财年内，将会推出 10 款游戏，IT之家在此附上列表如下：

《刺客信条：幻景》（Assassin's Creed Mirage）

《阿凡达：潘多拉边境》（Avatar: Frontiers of Pandora）

手游版《彩虹六号》（Rainbow Six Mobile）

《汤姆克兰西：全境崛起》（The Division Resurgence）

《舞力全开 2024》（Just Dance 24 edition）

《波斯王子：失落王冠》（Prince of Persia The Lost Crown）

《碧海黑帆》（Skull and Bones）

《飙酷车神™：轰鸣盛典》（The Crew Motorfest）

《不羁联盟》（XDefiant）

以及一款大型游戏

育碧此前表示将于 10 月 10 日发行《刺客信条：幻景》，2023 年 12 月 7 日发行《阿凡达：潘多拉边境》游戏。

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