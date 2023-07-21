消息称宁德时代“压价”，要求以市价九折 / 九五折采购碳酸锂原材料

IT之家 7 月 21 日消息，根据财联社报道，从多名产业链人士处获悉，宁德时代“压价”碳酸锂原材料，要求按照市价九折到九五折（不同类型正极材料厂的折扣要求稍有差别）采购结算，或者选择客供。

简报中表示宁德时代并未作出回应。

IT之家注：随着中国电动汽车产业的快速发展，碳酸锂作为动力电池关键原材料，其价格在过去两年中一路飙升。

2022 年 11 月 23 日，中国电池级碳酸锂价格上涨至每吨 59 万元人民币，较 2020 年 6 月的每吨 4.1 万元人民币上涨约 14 倍。

不过受到电动汽车需求疲软等诸多因素影响，碳酸锂价格在进入 2023 年之后一路下滑。

根据 Mysteel 的数据，直到 4 月 21 日，中国碳酸锂价格今年还没有出现过单日上涨，自年初以来下跌了约 65%。

电池级碳酸锂年内最低点为 4 月 23 日每吨 17.9 万元，当时工业级碳酸锂价格为每吨 13.5 万元。

从 4 月底开始，碳酸锂价格开始反弹，电池等级 5 月 18 日反弹至每吨 30 万元。此后，碳酸锂价格基本保持稳定。

据 Mysteel 数据，今日电池级碳酸锂下跌 1500 元 / 吨至 29.5 万元 / 吨，工业级碳酸锂下跌 3500 元 / 吨至 28.15 万元 / 吨。

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